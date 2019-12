Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Singen hebt die Laune und kann heilsam sein

An Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum gehört für viele Familien das gemeinsame Singen einfach dazu – Experten zufolge sollte man aber das ganze Jahr über immer wieder mal zusammen Lieder anstimmen. Denn das gemeinsame Singen stärkt nicht nur das Gemeinschaftsgefühl. „Auch Körper und Psyche profitieren“, erklärt Musiktherapeut Christoph Salje in einem Gesundheitsmagazin. Das Tönen reguliert die Atmung und trainiert sowohl Stimmbänder als auch Zwerchfell. Durch die intensivere Atmung beim Singen wird der Körper besser mit Sauerstoff versorgt, was die Herz-Kreislauf-Fitness steigert.

Schon 20 Minuten Singen beeinflussen laut einer Studie der Universität Regensburg zudem die Ausschüttung des Wohlfühlhormons Oxytocin und des Stresshormons Cortisol. Somit ist wissenschaftlich erwiesen, dass Singen ein Stresskiller ist – vor allem, wenn man es in der Gemeinschaft tut. Die Forscher vermuten, dass das Erlebnis im Chor stabilisierende Gefühle von Verbundenheit und Geborgenheit erzeugt.

Singen ist ein tolles Hobby. Es fördert die gesunde Verbindung von Atmung und Stimme, trainiert auch im fortgeschrittenen Alter die Motorik und das Erinnerungsvermögen. Es fördert soziale Kontakte, löst Hemmungen und trägt zum seelischen Gleichgewicht bei. Vielleicht ergibt sich ja im neuen Jahr die Möglichkeit, das Singen in einem Chor zu verwirklichen. Als guter Vorsatz taugt es auf jeden Fall. Nur Mut! Chöre sind in den meisten Fällen auf der Suche nach Mitsängern und Mitsängerinnen. ots/cf