Weimarer Land. Am Donnerstag, 10. September findet zum ersten Mal ein bundeseinheitlicher Warntag statt. Der Kreis Weimarer Land beteiligt sich daran.

Sirenen im Weimarer Land heulen am bundesweiten Warntag auf

Der Kreis Weimarer Land hat in einer Mitteilung angekündigt, sich aktiv am bundesweiten Warntag 2020 zu beteiligen. Deswegen wird am 10. September, um 11 Uhr im Kreisgebiet ein zusätzlicher Sirenenprobealarm ausgelöst.

Die jeden ersten Samstag im Monat um 10 Uhr stattfindende Probealarmierung der Sirenen bleibt auch weiterhin bestehen. Ziel des Warntages ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld Warnung zu sensibilisieren. Häufig wissen die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr, was Warnsignale bedeuten oder wie man sich im Ereignisfall richtig verhält. Der bundesweite Warntag soll dazu beitragen, das Thema „Warnung“ wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung zu stärken.

Weimarer Land will Bewusstsein der Bevölkerung für Warnsignale erhöhen

Diesem Ziel dient die Auslösung aller verfügbaren Warnmittel. Über das Modulare Warnsystem (MoWaS), werden am Aktionstag um 11 Uhr durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter anderem Warn-Apps wie zum Beispiel NINA und KatWarn ausgelöst. Über MoWaS verschicken die zuständigen Katastrophenschutzbehörden und Rettungsleitstellen im Falle unmittelbarer Gefahrenlagen wichtige Warnungen und Verhaltenshinweise direkt an die betroffenen Menschen sowie an Radio- und Fernsehsender.

Unwetter, Hochwasser, Großbrände, Chemieunfälle oder Straßensperrungen durch Unfälle, - solche Katastrophen und Gefahrenlagen treffen die meisten Menschen völlig überraschend und unvorbereitet. Dabei ist es gerade in solchen Situationen besonders wichtig, schnell gewarnt zu werden und zu wissen, wie man sich verhalten soll. Die Warn-Apps NINA und KatWarn können kostenlos auf dem Smartphone oder Tablet installiert werden und sind für iOS- und Android-Betriebssysteme verfügbar. Über die GPS-Erfassung des Smartphones oder Tablets besteht die Möglichkeit sich direkt am Aufenthaltsort oder beliebige Ortsfavoriten warnen zu lassen.

Sirenenprobe: 1 Ton von 12 Sekunden Dauer AlarmierungReguläre Sirene für Feuerwehr: 3 Töne von je 12 Sekunden Dauer mit je 12 Sekunden Pause zwischen den Tönen