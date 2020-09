Sömmerda: Feines, Köstliches und Design

In der privaten Galerie „Silo“ und auf dem gesamten Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Sömmerda dreht sich am Wochenende wieder alles um die Kunst. Die ehrenamtliche Galeristin Rositha Fundele und ihr Team haben für Samstag einen unterhaltsamen Abend mit dem Theater Schotte aus Erfurt und für Sonntag den bereits 7. Kunstmarkt vorbereitet.

Die Karten für den Theaterabend, der den Kunstmarkt traditionell eröffnet, waren schon am ersten Vorverkaufstag vergriffen. Die Komödie „Kunst“ ist also ausverkauft, und es war den Künstlern wegen anderweitiger Verpflichtungen leider nicht möglich, am 5. September eine zweite Vorstellung zu geben. „Wir werden schauen, wie sich die Zusammenarbeit weiterentwickeln kann“, hofft Rositha Fundele auf eine zweite Chance zu einem späteren Termin. Denn leider habe man bei Weitem nicht alle Anfragen berücksichtigen können.

Torsten Haag ist einer der Aussteller beim Kunstmarkt im "Silo" in Sömmerda. Ein handgefilzter Hut aus reiner Schafwolle und Seide. Foto: Torsten Haag

Wer sich eine Eintrittskarte sichern konnte, wird drei gestandene Herren im besten Alter in einem amüsanten Gastspiel erleben, verspricht die Galeristin. Einst haben die Herren im Jugendtheater der Schotte gespielt, jetzt zeigen die Schauspieler in Sömmerda ihr Können. Damit alle genug Zeit haben ihre Plätze einzunehmen und zuvor vielleicht einen kleinen Snack zu genießen, öffnet sich das Tor des „Silos“ spätestens um 18 Uhr. Eine Stunde später beginnt die Komödie, es wird eineinhalb Stunden ohne Pause durchgespielt.

Am Sonntag, dem 6. September, verwandelt sich das Gelände der Straßenmeisterei dann ab 11 Uhr in ein kleines Paradies für Kunstfreunde. Zahlreiche Kunsthandwerker haben ihr Kommen angekündigt. Es gibt allerlei Feines, Köstliches und Design – und auf dem großen Grundstück ausreichend Platz und genügend Anreize, eine ganze Weile zu verweilen.

Kunterbunte Wollsocken und schwedische Wendemützen aus Alpaka-Strickwaren werden in einer kleinen Näh- und Strickmanufaktur in Südniedersachsen hergestellt und am Sonntag im „Silo“ angeboten. Erzgebirgisches Kunsthandwerk präsentiert sich in Form von Lauftieren aus Holz. Filzmützen für Mann und Frau stellt Torsten Haag in seiner Werkstatt in Weimar her. Sie sind aus handgemachtem Wollfilz aus einem Stück geformt ohne Nähte.

Diese Filzmütze von Torsten Haag bezieht sich auf die klassische Form der englischen Flatcap. Foto: Torsten Haag

Ganz begeistert ist Rositha Fundele auch von der handgefertigten Ziegenmilchseife, die Silke Seitz aus Nordhausen mit nach Sömmerda bringt. „Die empfehle ich von Herzen“, sagt die Galeristin. Ebenso wie die Milchprodukte der Thüringer Waldziege, die Karin Steinmetz im „Silo“ anbietet.

Wolfgang Schneider ist mit seinen Designertaschen unter den Ausstellern, eine Holzgestalterin wird erwartet, es gibt Glaskunst, Keramik und Schmuck von mehreren Kunsthandwerkern zu entdecken. Entzückende Puppenmöbel aus der Oberlausitz finden auch wieder ihren Platz im „Silo“, ebenso Wäsche und Krüge aus dem Eichsfeld, Wolle, Kindersachen, Honig, Grafik, Bücher und romantische Bilder. Dazu Gebrauchsporzellan, das schon beim Frühstück für gute Laune sorgt, sagt Rositha Fundele.

Kurzum, es gibt so viel zu sehen (und zu kaufen), dass eine Pause zwischendurch einmal gut tut. Dann kann man sich ein frisch Gezapftes vom Bierwagen gönnen. Und kochen muss an diesem Sonntag auch niemand, denn es gibt Wild und Flammkuchen.

Wie jedes Jahr bietet Rositha Fundele ihren Gästen zum Kunstmarkt zudem ein kunstvolles Extra. Das Modetheater „Gnadenlos schick“ aus Weimar tritt gegen 14 und 16 Uhr auf und insbesondere die Damenwelt darf sich auf die charmanten Musiker freuen, die „1 Gramm Glück“ auf dem „Silo“-Gelände verteilen. Ein Überraschungsgast wird außerdem erwartet.

Der Eintritt zum Kunstmarkt, einer Veranstaltung innerhalb der Kreiskulturwochen, ist auch in diesem Jahr frei.

7. Kunstmarkt im „Silo“, Alte Straßenmeisterei in Sömmerda, Fichtestraße 60, 6. September, 11-18 Uhr