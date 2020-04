Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sömmerda: Heimalltag geht trotz Besucherverbot weiter

Das Leben in den Pflegeeinrichtungen ist seit Beginn der Corona-Pandemie mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. „Doch tragische Ereignisse, wie wir sie täglich aus den Medien entnehmen, spiegeln nicht das wider, was wir als Mitarbeiter täglich erleben“, betonen Einrichtungsleiterin Petra Meier und Pflegedienstleiterin Silvia Nuglisch vom DRK-Seniorenpark „Am Mühlgraben“ in Sömmerda. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Der Heimalltag gehe trotz Besucherverbot weiter. Gemeinsames Singen, Kegeln, Seniorengymnastik oder Zeitungsschau seien nur ein Bruchteil der schönen Momente, die die Mitarbeiter mit den Senioren gemeinsam unter den derzeit geforderten Hygienevorschriften teilen. Um den Mindestabstand einhalten zu können, werden die Angebote derzeit bereichsintern in kleineren Gruppen durchgeführt.

„Von unseren Bewohnern gemalte Regenbogen unter Regie unserer Auszubildenden Julienne schmücken die Fenster der Caféteria und drücken die Hoffnung und Zuversicht aller Mitarbeiter und Bewohner unserer Einrichtung aus“, sagen Petra Meier und Silvia Nuglisch. „Unter dem Leitspruch ‘Einer allein ist stark, doch gemeinsam sind wir unschlagbar’ implizieren wir, dass alle, ob in unserer Einrichtung wohnend oder arbeitend, voneinander oder füreinander Kraft schöpfen, für die noch nie dagewesene schwierige Zeit.“

Genau aus diesem Grund möchten die Einrichtungs- und die Pflegedienstleiterin ein lautes und herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiter sagen, die im DRK-Seniorenpark „Am Mühlgraben“ ein Stück Normalität durch besonnenes Handeln, hohe Einsatzbereitschaft, Hingabe und Motivation unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit ermöglichen. Derzeit betreuen rund 50 Beschäftigte die 70 Bewohner in der Einrichtung.

„Wir wünschen den Bewohnern, unseren Mitarbeitern, Angehörigen, Ärzten, Therapeuten, Kooperationspartnern sowie allen Versorgern und Helfern unserer Einrichtung Gesundheit, Kraft, Mut und Zuversicht“, so Petra Meier und Silvia Nuglisch.