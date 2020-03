Sömmerda: Kreisetat 2020 passiert den Kreistag

Nach der Rücküberweisung in die Ausschüsse im Dezember – die Fraktionen von SPD/Grüne/Freie Wähler, Linke und AfD hatten dafür gesorgt – nahm die überarbeitete Haushaltssatzung 2020 für den Landkreis Sömmerda nun am Mittwoch eher geräuschlos die Hürde Kreistag. Zwar thematisierte Landrat Harald Henning (CDU) noch einmal kurz seine Enttäuschung über die Verzögerung und deren für ihn überraschendes Zustandekommen und sprach Ralf Hauboldt (Linke) an, dass ja offensichtlich damals monierte Punkte nun doch Eingang gefunden hätten, doch überwog die Einschätzung einer nun „stimmigen“ Vorlage. Dem Papier verweigerten letztlich lediglich Heike und Bernd Rothe (AfD) die Zustimmung. Der ausgeglichene Haushalt hat ein Volumen von 99.422.600 Euro im Verwaltungs- und von 17.532.500 Euro im Vermögenshaushalt. Wichtige Änderungen: Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde von 40,6081 Prozent auf 39,9758 Prozent gesenkt und es werden keine neuen Kredite aufgenommen.