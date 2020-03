Sömmerda muss sich Geld leihen

Ein kleiner Feiertag für einen Bürgermeister ist die Einbringung eines Haushaltsplans immer. Er darf reden, solange und was er will – und, im Stadtrat sonst eigentlich nie der Fall: Er hat das erste und das letzte Wort. Zum Thema spricht nur er. Das Vergnügen hatte Sömmerdas Ralf Hauboldt (Linke) am Donnerstag. Die Zeit war schon fortgeschritten, es war der letzte öffentliche Tagesordnungspunkt. Die meisten Gäste waren schon gegangen. Die pure Freude hatte Hauboldt nicht. Das lag an dem, was er zu sagen hatte.

Haushaltsausgleich fiel schwer wie nie

Mehrfach versicherte er sich der nonverbalen Zustimmung von Stadtkämmerin Uta Kunze. „Nicht wahr, es ist in all den Jahren noch nie so schwer gefallen, den Haushalt ausgeglichen zu gestalten?“, adressierte er an sie – rein rhetorisch – unter anderem. Da hilft der am Vortag im Kreistag beschlossene niedrigere Hebesatz der Kreisumlage ein wenig. 100.000 Euro macht das allein für Sömmerda aus. Aber das reicht lange nicht. Die Stadt muss die Rücklage um rund 800.000 Euro erleichtern – und trotzdem 976.000 Euro an frischem Geld auf dem Kapitalmarkt einholen.

Bürgermeister sieht Zeit für Kreditaufnahme reif

„In den letzten acht Jahren haben wir Schulden abgebaut. Aber damit erntet man nicht viel Lob“, sagte Hauboldt. Da richtete er sein „nicht wahr“ an CDU-FDP-Fraktionschef Henning Schwittay, im Berufsleben Landkreis-Kassenwart. Sömmerda wolle, müsse investieren. Die Stadt schiebe einen Investitionsstau von 45 Millionen vor sich her. Geld gebe es jetzt ja günstig. Und mit Blick auf die explodierenden Baukosten („Eine Riesenverteuerung!“) werde jedes Jahr, das man warte, zu einem verschenkten.

Große Zahlen und das sprichwörtliche „Kleinvieh“

Der Sömmerdaer Etatentwurf hat ein Volumen von 38.066.150 Mio. Euro, 31.395.630 im Verwaltungs- und 6.720.520 Euro im Vermögenshaushalt. Größter Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sind die Personalkosten. Im Ansatz stehen 13,884 Millionen Euro (2019 waren es 13,848 Mio. Euro). Sparpotenzial sieht Hauboldt nur da, wo es mit Kürzungen an die freiwilligen Leistungen geht. „Aber wir wollen ja nichts totsparen“, sagt er. Investiv reicht das Spektrum von den Millionen fürs Freibad bis zu 12.000 Euro für einen Schillingstedter Bühnenvorhang. Der Etat soll am 16. April in einer Sondersitzung zur Abstimmung kommen.