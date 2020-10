Das Interesse an Dirk Wächters Luftbildaufnahmen, die seit dem Thüringentag das Rentaco-Gebäude schmücken, ist ungebrochen. Den Sömmerdaer Fotograf und Werbegrafiker brachte das auf die Idee, einen Luftbildkalender herauszubringen, der seit Anfang Oktober erhältlich ist.

Die Herausgabe geschah auf eigene Faust. „Ich hatte mich an der Ausschreibung der Stadt für den Kalender 2021 beteiligt. Leider ging ich leer aus“, erzählt der 53-Jährige. Im Vorjahr war das anders. Da hatte Wächter den Zuschlag für den Stadtkalender erhalten. Der Kalender, der Stadtansichten aus mehreren Jahrzehnten vereinte, hatte für Furore gesorgt. „Die 2000 gedruckten Exemplare gingen weg wie heiße Semmeln“, erzählt er.

Für das neue Produkt „Sömmerda von oben“ konnte Wächter aus einem Pool aus 3000 Luftbildaufnahmen von Sömmerda schöpfen. Seit 2017 fotografiert er mit einer Drohne. „Das ist ein tolles Männerspielzeug und ermöglicht neue Perspektiven“, schwärmt er. Dennoch musste er, der Aktualität geschuldet, die meisten Bilder neu fotografieren. Neben Aufnahmen der Altstadt, des Gewerbegebietes und den Ortsteilen Tunzenhausen, Rohrborn sowie Frohndorf/Orlishausen findet sich auch sein Lieblingsmotiv. Es zeigt den Gartenberg. Für Dirk Wächter ein „imposantes Foto“. Weitere Ortsteile sollen im nächsten Kalender berücksichtigt werden, weckt er die Vorfreude auf 2022 und stillt damit erste Nachfragen.

Der 2021-Kalender im DIN A3 Format wurde in einer Stückzahl von 1000 Exemplaren produziert. „Einen Nachdruck wird es nicht geben“, sagt Wächter und berichtet, dass erste Geschäfte, in denen die Kalender verkauft werden, schon nachgeordert haben. Auch in der Bibliothek und in der Tourist-Information ist er erhältlich. Über das „Schmökereck“ von Holk Maisel ist auch ein Versand möglich. Dirk Wächter ist ausgebildeter Grundschullehrer. Seit 1995 ist er selbstständiger Fotograf und Werbegrafiker. Seine Themenschwerpunkte sind Business- und Veranstaltungsfotografie.