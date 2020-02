Sömmerdaer Bibliothek sammelt Weihnachtskugeln für den guten Zweck

Weihnachten ist noch gar nicht ganz vorbei, da denkt man im Dreysehaus schon wieder über Christbaumschmuck nach. Aber mit einem ernsthaften Hintergrund. Anfang Januar startete die Stadt- und Kreisbibliothek Sömmerda den Aufruf, dass aussortierte Weihnachtsbaumkugeln gern in der Bibliothek oder beim Förderverein abgegeben werden können – für den guten Zweck.

Die Idee dahinter: Jede Kugel kann von den Bibliotheksbesuchern für einen kleinen Obolus „geleast“ und dann an den Baum gehangen werden. Der Geldbetrag, der dann am Ende der Aktion herauskommt, wird für einen guten Zweck gespendet. Welcher das sein wird, das haben Bibliotheksmitarbeiter und die Mitglieder des Fördervereins noch nicht entschieden. „Wir wollen aber auf jeden Fall ein regionales Projekt unterstützen“, sagt Anne Schmidt, Leiterin der Sömmerdaer Bibliothek. Ein Mindestgebot von einem Euro sollte für eine Kugel drin sein, so Schmidt weiter.

Zur nächsten Mitgliederversammlung des Fördervereins im März sollen Ideen für Projekte oder Einrichtungen gesammelt werden, an die die Spende gehen könnte.

Die Idee zu der Aktion schaute sich Anne Schmidt auf dem Bamberger Weihnachtsmarkt ab. Dort bot der Rotary-Club den Weihnachtsmarktbesuchern an, eine Kugel zu kaufen und sie an den Tannenbaum mitten auf dem Markt zu hängen. „Die Aktion wurde offensichtlich gut angenommen – der Baum war richtig voll“, erzählt Schmidt. Normalerweise steht zur Weihnachtszeit nur ein „normal großer“ Baum in den Räumen der Sömmerdaer Bibliothek. Dass der diesmal allerdings nicht reichen wird, weiß Anne Schmidt jetzt schon. Nachdem nämlich der Aufruf in der Zeitung und im Internet veröffentlicht wurde, überschütteten Spender die Bibliothek sprichwörtlich mit Christbaumkugeln. Teilweise in „riesengroßen Kisten“ wurde der Schmuck angeliefert, berichtet die Bibliotheksleiterin.

Darin befanden sich teilweise alte Kugeln aus DDR-Zeiten, aber auch Christbaumspitzen, Lametta, teils skurrile Figuren und einige Lichterketten. Sogar handgefertigte Kugeln aus Lauscha sind dabei. Über ein Paket freuten sich die Mitarbeiter der Bibliothek besonders. Das kam per Post aus Bad Blankenburg. „Wir denken, dass die Spender über einen Beitrag im Radio auf unsere Aktion aufmerksam gemacht wurden“, sagt Anne Schmidt.

Eine Auswertung soll zumKunstweihnachtsmarkt erfolgen

Der ganze Schmuck wurde nun erst einmal auf dem Dachboden zwischengelagert. „Der Schmuck nimmt dort eine beachtliche Ecke ein“, sagt Schmidt. In der Vorweihnachtszeit soll dann sortiert werden. Wenn im November das Dreysehaus weihnachtlich hergerichtet wird, soll auch der Verkauf des Schmucks für den guten Zweck beginnen, sagt Anne Schmidt. Damit jeder Kugel ein Platz am Weihnachtsbaum ermöglicht werden kann, wird in diesem Jahr zum ersten Mal der große Baum im Innenhof der Bibliothek geschmückt. Der trägt sonst nur eine Lichterkette.

Ausgewertet werden soll die Aktion zum traditionellen Kunstweihnachtsmarkt, der jedes Jahr am dritten Advent stattfindet. Auch der soll zu Ehren des großen Baumes in diesem Jahr nicht wie gewohnt drinnen stattfinden, sondern im Innenhof. Und obwohl bereits jede Menge Kugeln in der Bibliothek angekommen sind, will Anne Schmidt den Aufruf im Oktober dieses Jahres noch einmal wiederholen, damit so viele Spenden wie möglich zusammenkommen.

Dass die Aktion überhaupt möglich ist, verdanke die Bibliothek dem Förderverein. „Als ich den Mitgliedern von meiner Idee erzählte, waren die gleich Feuer und Flamme“, berichtet Schmidt. Der Förderverein stiftet dann auch den großen Weihnachtsbaum.

„Normalerweise bekommen wir als Bibliothek ja immer die Spenden. Zu Weihnachten drehen wir das mal um und geben etwas zurück“, so die Leiterin.