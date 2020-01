Sömmerdaer Pfarrer auf „Synodalem Weg“

Der katholische Pfarrer Christian Bock nimmt am kommenden Wochenende als einer von fünf Vertretern des Bistums Erfurt an der Synodalversammlung in Frankfurt am Main teil. Pfarrer Bock vertritt dort den Priesterrat, eine Art Mitarbeitervertretung der Priester im Bistum.

Zum ersten Mal treffen sich von Donnerstag bis Samstag 230 Bischöfe und Vertreter verschiedener Berufs- und Interessensgruppen der deutschen katholischen Kirche, um über die Zukunft der Kirche zu sprechen und zu diskutieren. Dieser Weg soll zwei Jahre dauern, insgesamt vier Treffen des gesamten Gremiums sind in dieser Zeit angesetzt.

Gesprochen wird über vier Themenschwerpunkte, zu denen sich am Wochenende Arbeitsgruppen formieren sollen: Macht und Gewaltenteilung in der Kirche, Priesterliche Existenz heute, Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche und Leben in gelingenden Beziehungen – Liebe leben in Sexualität und Partnerschaft. Vor allem dem letzten Thema müsse sich die Kirche stellen, so Christian Bock.

Denn der Ausgangspunkt des „Synodalen Weges“ ist der 2018 aufgedeckte Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Die Kirche müsse offen darüber sprechen, dass bei diesem Skandal nicht nur Einzelne die Schuld tragen, sondern die hierarchischen, „beinahe devoten“ Strukturen der Kirche ebenso Schuld daran haben, dass Kindern so etwas angetan wurde, so Pfarrer Bock.

Ein Problem sieht Christian Bock darin, dass der „Synodale Weg“ überzogene Hoffnungen bei den Menschen wecken könnte. „Wir werden keinen deutschen Sonderweg gehen, auf dem das Zölibat abgeschafft wird und Frauen zu Priestern gemacht werden.“

Am Ende des Weges erhofft sich der Pfarrer ein „starkes Votum“, das nicht als Reform, sondern als Impuls nach Rom gegeben werden soll. „Das sind keine deutschen Sonderthemen. Das muss auch auf weltkirchlicher Ebene besprochen werden“, so Christian Bock. Dass in der Kirche überhaupt über solch bisher totgeschwiegene Themen gesprochen werden kann, sei allein Papst Franziskus zu verdanken, betont Pfarrer Bock.

Wie er sich am Wochenende in die Arbeitsgruppen einbringt, habe er sich bewusst offen gelassen. „Ich höre mir erstmal alles an und entscheide dann.“