Sömmerdaer Schüler besuchen Großbaustelle

Nachdem Vertreter der Stadt vor Kurzem die Möglichkeit hatten, sich bei einer Baustellenführung über den Stand der Arbeiten auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage „Leubinger Fürstenhügel“ an der Autobahn A 71 zu informieren, war kürzlich nun auch das Kinder- und Jugendparlament (KJP) der Stadt Sömmerda in Begleitung von Julia Ansorg, der Ansprechpartnerin des KJP in der Stadtverwaltung, vor Ort.

Unter anderem das Raststättengebäude sowie den noch in der Fertigstellung befindlichen Zeitreiseweg, der den Fürstenhügel Leubingen mit der Tank- und Rastanlage verbindet, konnten sich die vier jungen Vertreter des KJP anschauen. Für den KJP-Vorsitzenden Simeon Reimer, die Beisitzerinnen Isabel Kant und Anna Thal sowie KJP-Mitglied Max Röder war die Baustellenführung nach ihren Aussagen sehr interessant. Fragen kamen von ihnen unter anderem zum Torsystem, das etwa auf dem Zeitreiseweg angewendet wird. Hier wollten die jungen Parlamentarier beispielsweise wissen, ob der Durchgang auch für die Breite von Kinderwagen ausgerichtet ist.

Bei der Führung, bei der auch das Thepra-Quartiersmanagement sowie das Stadtmarketing – beides Projektpartner des KJP – dabei waren, standen unter anderem Vertreter der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs und -bau GmbH), der Shell Oil Deutschland GmbH, Architekten, Vertreter der Internationalen Bauausstellung Thüringen sowie des Thüringer Landesamtes für Archäologie und Denkmalpflege als Gesprächspartner zur Verfügung.

Besonders großes Interesse zeigte das KJP an den Ausführungen – einschließlich gezeigtem Kartenmaterial und Fotos – zu den Ausgrabungen, die im Vorfeld der Baumaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Tank- und Rastanlage entsteht seit Oktober 2018 an der A 71 und wird nach Fertigstellung eine Zeitreise in die Geschichte anbieten – mit dem Fußweg zum bronzezeitliche Bodendenkmal „Leubinger Fürstenhügel“.