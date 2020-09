Sonderausgabe: Historie des Schachts Ludwigshall bei Wolkramshausen aufgearbeitet

Die interessante Historie des Schachts Ludwigshall bei Wolkramshausen rekonstruiert jetzt ein neues Buch, das der Nordhäuser Geschichts- und Altertumsverein herausgegeben hat: „Die Gesamtgeschichte des Schachtes Ludwigshall Wolkramshausen mit der Sprengstoffkatastrophe im Jahre 1942 mit 145 Todesopfern“ von Ullrich Mallis. Auf rund 45 Seiten in Din A4 bündele das Buch den Nachlass des Ende 2017 verstorbenen Geschichtsforschers.

Mallis habe dafür die facettenreiche Geschichte des Kalischachtes von den guten bis in die schlechten Zeiten erforscht, heißt es vom Verein. Zu DDR-Zeiten sei das Thema wenig beachtet worden. Mallis habe das geändert. „Obwohl nur wenig Material zur Verfugung stand, wie einige wenige Publikationen aus den alten Bundeslandern, veröffentlichte Aufarbeitungen nach der Wiedervereinigung und Zeitzeugenberichte, ist es Mallis gelungen, die geschichtlichen Anfange über die Zeit des Kali-Werks in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts über die Dienstverpflichtung von Zwangsarbeitern und Deutsche Arbeitsfront (DAF) in der Heeres-Munitionsanstalt im Nationalsozialismus dazustellen.“

Das Explosionsunglück in Ludwigshall nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. Mallis befasste sich intensiv mit der Sprengstoffkatastrophe im Jahr 1942. In rund 660 Metern unter der Erde ereignete sich eine Großexplosion der Heeres-Munitionsanstalt, bei der 145 Tote, darunter größtenteils zwangsweise Beschäftigte, zu beklagen waren. Neben dessen historischer Darstellung wird auch die Erinnerungs- und Gedenkarbeit im Nationalsozialismus, in der DDR-Zeit und seit der Wiedervereinigung in den Blick genommen. „Nicht nur der textuelle Gehalt, sondern auch das bisher noch unbekannte verwendete Bildmaterial geben dem Werk von Mallis seine qualitative Wertigkeit für die Regionalgeschichte“, lobt der Geschichtsverein.

Die 500 gedruckten Exemplare der Sonderausgabe sind für 10 Euro pro Exemplar im Nordhäuser Buchhandel erhältlich.