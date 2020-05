Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sonnenblumen für tristen Zweckbau in Blankenhain

Bevor Graffiti-Künstler Max Kosta Hand an die Gasdruckregelanlage in der Christian-Speck-Straße anlegte, war das gut 3 x 4 Meter kleine Häuschen auf der Grünfläche vor den Wohnblöcken unansehnlich und trist. Abgeblätterte Farbe, mit Edding beschmiert – das ist nun Geschichte. Aus sieben Motiven wurde das ausgewählt, das am besten zu dem Viertel im Westen der Lindenstadt passt. Sonnenblumen vor saftig-grünen Wiesen und strahlend blauem Himmel. Die Fertigstellung mit Logos des Netzbetreibers Thüringer Energienetze ist in der nächsten Woche geplant.

