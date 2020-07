Sonnensegel beschirmt Bachras Kita-Kinder

In einer Eilentscheidung hat Rastenbergs Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) den Bau eines feststehenden Sonnenschutzes im Garten der Kindertagesstätte „Kinderland“ in Bachra beauftragt. Im Bauausschuss der Stadt, der diesmal in Bachra zusammentrat, informierte sie nun am Dienstagabend über die Vergabe. Es seien drei Angebote eingeholt und dem günstigsten davon der Zuschlag erteilt worden. Dieses sei von der Firma Landschaftsbau Polivka aus Kölleda unterbreitet worden. Inklusive Fundamenten und Pfostensetzung habe das Sonnensegel knapp 8000 Euro brutto gekostet. Es handele sich um eine Ausgabe mit 100-prozentiger Förderung. Die Mittel dafür stammten aus dem Kita-Investitionsprogramm für das Jahr 2020. Die Eiligkeit des Beschlusses begründete die Bürgermeisterin auch mit der Jahreszeit. „Sonst haben wir ja schon Winter – der Sonnenschutz wird aber jetzt gebraucht. Seit dem Juli 2019 ist der DRK-Kreisverband Sömmerda/Artern Träger der zuvor vereinsgetragenen Bachraer Kindertagesstätte.