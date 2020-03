Sorgen im Park Hohenrode: Zu wenig Regen, zu viele Wildschweine

Hannelore Haase bleibt Vorsitzende des Fördervereins vom Park Hohenrode. Die Mitglieder schenken ihr für weitere zwei Jahre das Vertrauen. Vor ihr liegt aber eine Zeit, die es in sich hat. Nächstes Jahr richtet Erfurt die Bundesgartenschau aus. Hohenrode ist ein Außenstandort. Das bringt viel Prestige. Aber auch viel Arbeit.

Die Gegenwart ist auch nicht ohne. Die Pflege des einzigartigen Baumbestandes ist mühevoll. Die Sanierung der Bauwerke ebenso. Der Verein wirkt unverdrossen und steckt tapfer jeden Rückschlag weg. Vor allem zwei Feinde erschweren die Arbeit: das Wetter und ungebetene Gäste.

Immer wieder brechen Egoisten in die Villa ein, toben sich Baumfrevler im Park aus. Mehr als 20 Bäume sind allein im vergangenen Jahr den Vandalen zum Opfer gefallen. Die jüngste Begebenheit ist der Schaden an einem alten Trompetenbaum. „Es ist so respektlos. Mir fehlen oft die Worte“, beklagt Hannelore Haase. Immerhin: Ein Täter hat sich entschuldigt. Er zeigt sogar Reue und säubert Bänke. Er bleibt aber die Ausnahme.

Doch nicht nur Zweibeiner treiben ihr Unwesen im Park. Auch Wildschweine bereiten Sorgen, richten großen Schaden an. Das sei kein neues Problem, erinnert sich Vize-Vereinschef Jochen Einenckel an Zeitungsberichte aus den 1980er-Jahren. Der Förderverein sucht Wege, die Tiere zu vertreiben. Eine Jagd darf es nicht geben.

Der größte Gegner bleibt aber das Wetter. Eine Pappel fällt im jüngsten Februar-Sturm. Beinahe dramatisch sind die Verluste, die auf die zwei vergangenen Sommer zurückzuführen sind. Die Trockenheit ist gnadenlos. Fichten, die aus der Erstbepflanzung des 19. Jahrhunderts stammen, haben nicht überlebt. Auch die Kiefer am Kutscherhaus ist vertrocknet. Es hätte noch schlimmer kommen können. Zum Glück gibt es Helfer. Wie den Unternehmer Helmut Peter. Er schickt bei extremer Hitze wöchentlich ein Tankfahrzeug zum Gießen in den Park.

Am schmerzvollsten sind Verluste aus dem Ur-Bestand. Jochen Einenckel trauert einem Amberbaum nach. Es ist erst wenige Tage her, als dieser gefällt werden musste. Anderenfalls wäre er irgendwann umgestürzt. Seine Zeit war gekommen. „Es ist ein natürliches Ende“, tröstet sich Einenckel und spricht vom Kommen und Gehen, das auch eine Parklandschaft prägt. „Auf unserer Pflanzliste steht schon ein neuer Amberbaum.“

Förderverein erhöht ab 2021 seinen Mitgliedsbeitrag

600 Mitglieder zählt der Förderverein gegenwärtig. Im neuen Vorstand agieren neben Haase und Einenckel der Schatzmeister Hans Schubert, der Schriftführer Matthias Daniel sowie die Beisitzer Klaus Drechsler, Manuela Fiedler-Hebstreit, Kathrin Kretzschmar, Gabriela Sennecke und Pia Wienrich. Finanziell steht der Verein auf sicheren Füßen. Aber: Seit einiger Zeit gibt er mehr aus, als er einnimmt. Auch deshalb ist der Schritt notwendig: Die Mitgliedschaft im Verein wird ab 2021 teurer. Aus 20 Euro pro Jahr (seit 2005) werden 36. Das sind drei Euro im Monat. Noch immer angemessen – angesichts der großen Vision von Hohenrode, den Park, die Villa und den Pavillon der Nachwelt zu erhalten.

Die baulichen Fortschritte sind unübersehbar. Der Gartenpavillon hat nach den Fenstern nun auch seine Tür erhalten. Endlich ist er wieder ein abgeschlossenes Gebäude. Anstrich und Bodenarbeiten folgen. Zum Parkfest im Mai soll der neu erwachte Pavillon offiziell eröffnet werden. „Es ist wunderbar, unter Druck zu arbeiten“, lacht Architekt Michael Flagmeyer und fügt ernst hinzu: „Wir hoffen, dass wir es schaffen.“

Spannend ist für viele Nordhäuser die Frage: Was wird in Zukunft aus der Villa Kneiff, dem Hauptgebäude im Park? Tom Landsiedel, Vorsitzender der Bürgerstiftung von Park Hohenrode, wählt seine Worte ganz vorsichtig: Das Nutzungskonzept sei noch offen. Im Keller könnte ein Café entstehen. Parterre seien öffentliche Räume vorstellbar. Das erste Obergeschoss könnte man für Konferenzen und Präsentationen vermieten. Im zweiten Obergeschoss sprechen die Pläne von Büro- und Lagerräumen. Da aber Tom Landsiedel und sein Stiftungsvorstand ausnahmslos seriöse Macher sind, stehen alle Vorhaben momentan noch im Konjunktiv.