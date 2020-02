Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sorgen in Buchholz: Plötzlich tat sich der Boden vor der Kirche auf

Heiligabend vorigen Jahres tat sich in Buchholz plötzlich der Boden auf. Zeitgleich zur Christmesse. Und direkt vor der Kirche. „Der Pfarrer konnte gerade noch sein Auto wegfahren“, erinnert sich Ortsteilbürgermeister Thomas Gerlach an die Entstehung dieses sogenannten Tagbruchs, der nun wie eine Wunde im Boden vor dem Gotteshaus klafft. Hintergrund dieses Risses im Boden sind nicht etwa geologische Vorgänge wie Karstverwitterungen. Stattdessen seien dafür alte Hohlräume durch den ehemaligen Kupferschieferbergbau verantwortlich, so Gerlach, der von vier solcher Abgänge in den vergangenen zehn Jahren und die Versiegelung von Bergbaualtlasten in den 70ern weiß.

Beim Ausschuss für Ortsteile am Donnerstagabend konnte er nun Neues über den Tagbruch berichten. Demnach habe sich das Landesamt für Bergbau der Sache angenommen und eine Zustandsanalyse begonnen. Ein Ergebnis: Mit einer Lotungslanze ist eine Tiefe von drei Metern ermittelt worden. „Das Amt will bis Ende Februar entscheiden, wie mit dem Loch verfahren werden soll und welche Art der Verfüllung sinnvoll ist“, sagt Gerlach. Die tatsächliche Sorge seines Ortsteils gilt aber eigentlich einem anderen Thema: dem Verkehr. Allein in eine Fahrtrichtung passieren im Monat rund 40.000 Fahrzeuge den Nordhäuser Ortsteil, darunter viele Lastwagen und Holztransporter gen Rottleberode. Von „unerträglicher Raserei“, einer „runden Straßendecke“ und „klirrendem Geschirr“ in Schränken der Anwohner ist im Ausschuss zu hören, ebenso wie von „Rissen in den Häuserwänden“. Und vor allem von der Angst um die 37 Kinder im Ort. Bisher, so entgegnet Ordnungsamtsleiter Christian Kowal, sei Buchholz nicht im Vertrag mit der Polizei zur Geschwindigkeitsüberwachung enthalten. Doch er werde mit der Inspektion sprechen, um den Kontrolldruck zu erhöhen. An den Sinn eines festen Blitzers glaubt er indes nicht. Auch Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD) will die Buchholzer beruhigen: „Schon aus Petersdorf wissen wir um die Belastung“, zeigt sie sich verständig und gelobt, sich um eine Tonnage-Beschränkung zu bemühen. „Wir werden dafür alle Möglichkeiten ausschöpfen.“