Sozialstation in Gebesee schließt Lücke in der Pflege

Gebesee. Was lange währt, wird endlich gut. Das trifft auch auf ein Bauvorhaben der Diakonie-Sozialstation St. Elisabeth in Gebesee zu. Das Ansinnen, neben dem ambulanten Pflegedienst und dem Pflegeheim „Haus zum guten Hirten“ auch eine Tagespflege und pflegenahes Wohnen anzubieten, besteht schon lange, berichtet Brigitte Schröter, die Geschäftsführerin des Unternehmens.

Nicht einfach war es, ein geeignetes Grundstück zu finden. 2017 bot sich der Kauf einer Fläche nahe der B 4, zwischen der Tankstelle und dem Norma-Einkaufsmarkt, an. Das Unternehmen griff zu und begann mit der Planung.

„Wir haben lange auf die Baugenehmigung gewartet. Intensive Prüfungen waren notwendig, um allen Erfordernissen gerecht zu werden. Jetzt ist alles unter Dach und Fach“, sagt sie und freut sich, dass am Montag der Startschuss gefallen ist. Eigentlich sollte am 26. März der erste Spatenstich gefeiert werden. Aufgrund der Corona-Krise findet die Feier jedoch nicht statt.

Investieren will das Unternehmen in das Projekt rund 3,2 Millionen Euro. Fördermittel gibt es bislang nicht. Abhalten lässt sich die Diakonie-Sozialstation deswegen nicht, da die lückenlose Pflege älterer Menschen als Verpflichtung angesehen wird. Bislang müssen Menschen aus Gebesee und Umgebung, die eine Tagespflege in Anspruch nehmen wollen, nach Erfurt, Sömmerda oder Greußen fahren.

„Die Menschen aber wünschen sich ein solches Angebot hier vor Ort. Die Nachfrage ist da. Das erfahren wir immer wieder durch unseren ambulanten Pflegedienst“, sagt sie. Nicht anders ist der Bedarf an barrierefreien Wohnungen. Anmeldungen gebe es schon jetzt.

Das Konzept sieht deshalb den Bau eines zweigliedrigen Gebäudes vor. In einem Teil wird die Tagespflege untergebracht sein. 15 Plätze sollen hier zur Verfügung stehen. In dem zweiten Teil sind insgesamt 18 Ein- und Zweiraumwohnungen vorgesehen. Die Firma HIG Hoch- und Ingenieurbau GmbH aus Gera tritt dabei als Generalunternehmen auf und will das Gebäude schlüsselfertig übergeben.

„Die Firma hat bereits unser Pflegeheim errichtet. Da haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht“, berichtet Brigitte Schröter. Für sie eine wichtige Voraussetzung, genauso wie die Unterstützung von Gebesees Bürgermeister Peter Liebe. „Er hat uns immer helfend zur Seite gestanden und vermittelt. Ohne ihn hätten wir den Schritt gar nicht gewagt“, sagt sie.

Anvisiert ist das Bauende für April 2021. Aufgrund der aktuellen Lage glaubt die Geschäftsführerin, dass es schwierig werden könnte, den Zeitplan zu halten. Lieferprobleme beim Baumaterial könnten die Zeitschiene verschieben. „Noch sind alle, die Verantwortung tragen, positiv eingestimmt. Im Oktober und November wird man sehen, wie die Planung umgesetzt werden konnte.“

Wie die Geschäftsführerin informiert, wird es einen Spendenaufruf für das Bauvorhaben geben. Wichtig sei es, dass das Projekt nicht nur von der Diakonie, sondern auch von den Menschen der Region getragen werde. Ähnliche Hilfe gab es für das Pflegeheim, das 2013 errichtet wurde und 66 Bewohner beherbergt. „Die Unterstützung erfahren wir bis heute“, berichtet sie. Große Hilfe gibt es auch durch den Förderverein der Diakonie Sozialstation, dem aktuell 450 Mitglieder angehören.

Der ambulante Pflegedienst der Diakonie-Sozialstation St. Elisabeth besteht seit 1991. An die 100 pflegebedürftige Menschen werden versorgt. Beschäftigt sind hier 38 Mitarbeiter. Für die neue Tagespflege in Gebesee werden neue motivierte und empathische Mitarbeiter gesucht. Auch die Leitung sei noch nicht festgelegt.