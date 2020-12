Sparkasse reduziert im Kreis Nordhausen ihren Betrieb in sechs Filialen

Der gegenwärtige Lockdown hat auch die Nordhäuser Kreissparkasse erreicht. „Zur Unterstützung der allgemeinen Maßnahmen und zur Vermeidung von Kontakten haben wir uns erneut entschieden, ab Montag, dem 21. Dezember, die Filialen in Sollstedt, Wipperdorf, Ilfeld und Niedersachswerfen sowie in Nordhausen in der Grimmelallee und in Nord als reine Selbstbedienungsfilialen zu betreiben,“ erklärt Wolfgang Asche, Vorstandsvorsitzender der Nordhäuser Sparkasse. Die Geldautomaten und Terminals bleiben in allen Standorten voll funktionsfähig. „Außerdem sind unsere Kundenberater nach wie vor telefonisch erreichbar,“ versichert Asche.

In den Filialen in Bleicherode, Heringen, Ellrich und Salza sowie in der Hauptstelle am Nordhäuser Kornmarkt steht die Sparkassenmannschaft ihren Kunden zu den bisher geltenden Zeiten zur Verfügung. Der Sparkassenchef weist vor allem auf die Hauptfiliale hin, die montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr geöffnet ist.

Auch das kontaktlose Bezahlen sei für viele Südharzer bereits zur Normalität geworden, meint Asche, und sollte weiter genutzt werden. „Und zahlreiche andere Sparkassen-Services lassen sich digital unter www.kskndh.de oder telefonisch per 03631 / 4280 erledigen“, wirbt Asche.

Zudem stehen auch die Geldautomatenstandorte in Kleinfurra und im Herkulesmarkt in Niedersachswerfen sowie in Nordhausen im Marktkauf, in der Atrium-Passage, in der Marktpassage, in Ost und in der Bochumer Straße weiterhin zur Verfügung.

Vorgesehen sind die Einschränkungen bei den Filialstandorten zunächst bis zum 17. Januar 2021. „Wir müssen die Situation Anfang Januar bewerten, um zu entscheiden, wie wir weiter vorgehen werden“, sagt Wolfgang Asche.