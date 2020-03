Speichern im Landkreis fehlt Wasser

Was ist mit den Rückhaltebecken im Landkreis los? Spaziergängern war zum Beispiel der niedrige Wasserstand im Speicher Großbrembach aufgefallen. Muss das so sein? Ist das beabsichtigt oder gibt es Probleme? Unsere Zeitung hat sich deswegen an das Landratsamt gewandt. Ursula Tunze, Sachbearbeiterin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt, übermittelte die Antwort der Unteren Wasserbehörde.

Trockenheit der letzten beiden Jahre wirkt nach

„Die niedrigen Wasserstände in allen drei Talsperren sind eindeutig Spätfolgen der extremen Trockenheit in den Jahren 2018 und 2019“, wird ausgeführt. Die Niederschläge der vergangenen Monate verblieben bzw. versickerten größtenteils in der Fläche und würden kaum abflusswirksam. Das heiße, dass in den kleineren Gewässern und Bächen vor allem im nördlichen und östlichen Landkreis kaum eine Wasserführung zu verzeichnen sei. Fazit: „Es kommt also trotz der Niederschläge kaum Wasser in den Talsperren an.“

Bachra: Nicht einmal die Hälfte des angestrebten Winterfüllstands

Die Zahlen dazu: Während für den Stausee Großbrembach das sogenannte Winterstauziel bei 1,134 Hektokubikmetern liegt, sind derzeit nur 0,776 Hektokubikmeter erreicht. Vom 6. Januar bis 24. Februar seien lediglich 78,7 Millimeter Niederschlag gefallen. Für den Speicher Frohndorf werden 0,790 Hektokubikmeter Füllmenge angestrebt, 0,402 sind erreicht (Niederschlagsmenge im genannten Zeitraum 65,1 mm). In der Talsperre Bachra sind aktuell 0,168 Hektokubikmeter Wasser gespeichert. Es sollten 0,390 Hektokubikmeter sein.

Situation stabil, aber weiterhin kritisch

Die Situation an den Talsperren des Landkreises wird als „zurzeit stabil“ eingeschätzt, müsse aber weiterhin als kritisch betrachtet werden, insbesondere in Bachra. „Entscheidend für die Talsperren ist das Niederschlagsgeschehen der nächsten Monate und die Anpassung der Bewirtschaftung an die jeweiligen Wasserstände“, übermittelt Tunze die Einschätzung der Fachbehörde.