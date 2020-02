Spende für Sophienhaus und Club in Weimar-West

Der Rotaract-Club Weimar, die Jugendorganisation der beiden Rotary-Clubs Weimar und Weimar Bauhaus, hat seine Weihnachtsmarkt-Aktion abgeschlossen. Mitglieder des Service-Clubs hatten am 3. Advent auf dem Markt Glühwein für den guten Zweck verkauft. Unterstützt wurden sie dabei von Jürgen Hoffmann (James Catering) vom Rotary-Verein Weimar Bauhaus.

Die Spendeneinnahmen von 280 Euro wurden jetzt an die beiden Empfänger übergeben. Das Geld ging zu gleichen Teilen an das Seniorenpflegeheim Sophienhaus Weimar sowie den Kinder- und Jugendclub Kramixxo/Waggong in Weimar-West.

Das Sophienhaus möchte mit dem Geld sowie mit den Spenden vom Kuchenbasar einer 7. Klasse des Goethegymnasiums ein neues Sound-System für Lesungen und Konzerte finanzieren. Kramixxo/Waggong bieten Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien nach der Schule einen Ort zum Spielen, Basteln, gemeinsamen Essen und Freundschaften schließen. Weiterhin werden regelmäßig Projektwochen und Ferienprogramme angeboten.

Der Rotaract-Club Weimar unterstützet seit seiner Neugründung 2016 lokale Projekte mit Aktionen. Interessierte im Alter zwischen 16 und 33 Jahren, die sich gern sozial engagieren und neue Ideen einbringen möchten, sind willkommen.

Kontakt: @rotaractclubweimar (Facebook), rotaract-club-weimar@gmx.de oder Telefon 0151 / 53 72 91 90.