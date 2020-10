Spendenaktion für an Krebs erkrankte junge Frau in Roßleben-Wiehe

Eine erschütternde Nachricht aus dem Freundeskreis lässt einige Frauen aus der Region nicht lange zögern. Sie starten eine Spendenaktion für eine schwerkranke junge Frau aus der Landgemeinde Roßleben-Wiehe. Dabei übernimmt die Stadtverwaltung finanzielle Verantwortung für die Spendensammlung.

Als die Nachricht den Kreis der ehemaligen Lohnbuchhalterinnen der Kyffhäuserhütte erreicht, zögern die Frauen nicht lange und suchen nach einer Möglichkeit, der jungen Frau und ihrer Mutter unter die Arme zu greifen. Die Betroffene und deren Mutter möchten namentlich nicht erwähnt werden. Sie sei von dieser Spendenaktion und der Hilfsbereitschaft vieler Menschen in ihrem Umfeld absolut überwältigt, sagt die Mutter. Um es für ihre Tochter zu ermöglichen, weiterhin zu Hause wohnen zu können, musste sie einen Treppenlift für 15.000 Euro anschaffen. „Sie erhielt dafür von der Krankenkasse gerade einmal einen Zuschuss von 4000 Euro. Das reicht hinten und vorne nicht. Um den Treppenlift zu finanzieren, musste sie einen Kredit aufnehmen“, erzählt Heike Ruppe aus der Gruppe der Helferinnen. Das Schicksal der 21 Jahre jungen Frau gehe allen sehr nahe.

Dabei ist die Diagnose, eine seltene Krebserkrankung, noch relativ jung. Die Betroffene absolvierte zu Beginn dieses Jahres ein Praktikum im Pflegeheim Kloster Donndorf. „Eines Tages kam sie mit Schmerzen im Rücken nach Hause. Sie dachte einfach, sie habe sich verhoben. Nachdem die Schmerzen aber über viele Tage nicht verschwanden, gingen wir doch zur Ärztin, die lediglich Physiotherapie verschrieb. Schließlich gingen wir auch ins Krankenhaus nach Sangerhausen in die Notaufnahme, wo die Ursache nicht ausfindig gemacht werden konnte“, erzählt die Mutter. Die richtige Diagnose wurde schließlich an Pfingsten in der Zentralklinik Bad Berka gestellt. Dort wurde ihre Tochter auch an der Wirbelsäule operiert, wovon sie noch immer einige Schrauben im Rücken behalten hat.

Der Tumor sitze im rechten Fuß und strahle auf den Bewegungsapparat aus. Das Tückische an dieser Krebsart sei, so die Mutter, dass er erst diagnostiziert werden könne, nachdem er bereits gestreut hat. Ihre Ausbildung zur angestrebte Altenpflegerin konnte die früher sportlich sehr aktive Tochter entsprechend auch nicht antreten.

Unterstützung auch durch Arbeitgeber

Auch die Kollegen der Mutter haben bereits eine separate, interne Spendensammlung gestartet. Sie arbeitet bei einem großen regionalen Bäckereiunternehmen und erfahre dort auch durch die Leitung sehr viel Unterstützung und Verständnis für ihre derzeitige Situation, sagt die Mutter.

„Wir wären schon glücklich, wenn wir das Geld für den Treppenlift zusammenbekommen würden“, sagt Spendensammlerin Marlies Uhlig. Nun hoffen die Initiatorinnen auf viele Spenden, egal wie hoch diese auch im Einzelnen ausfallen mögen. Wenn Spender für größere Summen eine Quittung wünschen, sollen sie dies bitte im Verwendungszweck der Überweisung vermerken. Die Stadtverwaltung Roßleben-Wiehe werde sich dann darum kümmern.

Spenden können ab sofort und bis 20. Dezember auf dieses Konto überwiesen werden:Stadt Roßleben-Wiehe, Kyffhäusersparkasse, IBAN: DE67 8205 5000 3400 0046 50. Im Verwendungszweck bitte das Kennwort „432-Jasmin“ angeben.