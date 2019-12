Erfurt. Rund 20 Helfer zwischen 20 und über 60 Jahren, Studenten, Angestellte und Rentner, bieten in der Erfurter Bahnhofsmission Reisenden ihre Hilfe an.

Spendenaktion „Thüringen hilft“: Blaue Engel am Zug

Sie fallen nicht nur durch ihre blauen Westen auf, sondern auch durch ihre Ruhe. Während hunderte Passagiere hektisch durch die Flure des Erfurter Hauptbahnhofs eilen, strahlen die Mitglieder der Bahnhofsmission eine hilfsbereite Ruhe aus. Rund 20 Helferinnen und Helfer zwischen 20 und über 60 Jahren, Studenten, Angestellte und Rentner, bieten den Reisenden ihre Hilfe an. „Uns eint der Wunsch, uns ehrenamtlich zu engagieren, der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, erklärt Magdalena Steinhöfel. Und dafür sei der Hauptbahnhof ein idealer Ort, ein sozialer Mikrokosmos, wo alle Schichten der Gesellschaft aufeinandertreffen. Denn Zug fahren alle.

Damit die Hilfe, die die „Blauen Engel“ anbieten, auch ankommt, haben die Mitglieder der Bahnhofsmission wochenlang Passagiere und Händler gefragt, welche Unterstützung wichtig ist. „Wir zeigen den Reisenden den richtigen Weg, helfen beim Umsteigen, passen mal kurz auf die Koffer auf, helfen bei kleineren Unfällen oder rufen bei größeren Verletzungen den Rettungswagen“, zählt Magdalena Steinhöfel auf. Als ein Vater seine Kinder beim Umsteigen vergessen hatte, haben die Helfer die kleinen Passagiere betreut, bis die Polizei den vergesslichen Vater ausfindig machen konnte.

Auch für Menschen, die trotz einer eigenen Wohnung ihren Alltag auf dem Bahnhof verbringen, damit sie unter Menschen sein können, sind die „Blauen Engel“ wichtige Ansprechpartner – und Zuhörer. Entstanden ist der Name übrigens aus den blauen Westen der Bahnhofsmission und dem ersten Hilfsprojekt mit dem Titel „Engel am Zug“.

Freitag- und Sonntagnachmittag stehen Mitglieder der Bahnhofsmission an ihrem Info-Stand. „Einen festen Raum haben wir noch nicht“, erklärt Magdalena Steinhöfel, „aber die Bahn plant bereits einen Pavillon zwischen den Gleisen 3 und 5.“ Im Jahr 2021 soll er öffnen, wenn alles klappt.

„Thüringen hilft“ will die Erfurter Bahnhofsmission unterstützen, etwa bei der Erste-Hilfe- und einer psychologischen Ausbildung. Wer mithelfen möchte:

IBAN DE89 8205 1000 0125 0222 20

Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland.

Für eine Spendenquittung bitte im Feld „Verwendungszweck“ die Anschrift notieren. Alle Spender werden veröffentlicht. Wer nicht genannt werden möchte, vermerkt dort ebenfalls den Hinweis „anonym“.