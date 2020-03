Spielplätze in Sömmerda sind gesperrt

Ab dem heutigen 20. März sind alle öffentlichen Spielplätze, die im Verantwortungsbereich der Stadt Sömmerda liegen, geschlossen, informierte die Stadtverwaltung mit Verweis auf den Erlass gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Beschilderungen an den betreffenden Plätzen weisen darauf hin. Die Stadtverwaltung bittet auch die Eltern, verständnisvoll diese notwendigen Maßnahmen einzuhalten. Deutliche Einschränkungen gibt es ebenfalls bei Trauerfeiern und bei Hochzeiten.

Zur Einhaltung der verordneten Schließungen von Einrichtungen und Angeboten werde die Ordnungsbehörde der Stadt Sömmerda verstärkt Kontrollen durchführen, so die Ankündigung.

Die Stadtverwaltung appelliert zudem an die Vernunft der Bürger, sogenannte „Corona-Partys“ zu unterlassen. „Auch hier werden aufgrund schon nachgewiesener Treffen verstärkt Kontrollen durchgeführt und wir bitten um Hinweise, wenn Verstöße gegen diese Auflagen wahrzunehmen sind“, heißt es aus dem Rathaus. In diesem Fall solle man sich an die Ordnungsbehörde oder an die Polizei wenden. Die Stadtverwaltung Sömmerda ist weiterhin telefonisch unter den bekannten Telefonnummern erreichbar.