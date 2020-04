Der gesperrte Spielplatz am Ortsrand von Legefeld.

Spielplätze müssen weiter auf ihre Nutzer warten

Alle reden über Einkauf, Friseur oder Gaststätten. Dabei wären viele Kinder auch froh gewesen, wenn wenigstens ihre Spielplätze wieder freigegeben würden. Nach allem, was aus Erfurt und Berlin bekannt wurde, gehört die Spielplatzfreigabe zu den Lockerungen mit weniger Fürsprechern. So muss auch der schmucke Spielplatz in Legefeld weiter brachliegen.