Sportjugend in Görsbach bereitet Sommerferienspiele vor

Görsbach. Verein möchte im August den Kindern einiges bieten. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Auch in diesem Sommer sind in Görsbach Ferienspiele geplant. Die Sportjugend der Sportgemeinschaft „Blau-Gelb“ bereitet die Aktion schon vor, berichtet Vereinsvorsitzende Diana Kieling. In der Zeit vom 18. bis 22. August organisieren die Jugendlichen und Unterstützer täglich für fünf Stunden eine Ferienbetreuung unter dem Motto „Naturschutz – Spaß – Abenteuer“. Von Mittwoch bis Freitag können die Kids von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15 Uhr aktiv sein. Anmeldungen nimmt der Verein per Mail ab sofort und bis zum 23. Juli entgegen unter info@bg-goersbach.de.

„Vorrangig werden hier aber nur Kinder des Vereins aufgenommen“, betont Diana Kieling. Spaß an Bewegung und in der Natur seien garantiert. Doch es werde auch gebastelt.

In der gleichen Woche leitet Sascha Sauermann an der Sportstätte der SG von Montag, 16. August, bis Mittwoch, 18. August, ein Fußballcamp. Auch hierfür werden Anmeldungen für Jungs und Mädchen (unabhängig von Vereinsangehörigkeit) im Alter von 8 bis 15 Jahren angenommen unter ballfuechse@gmail.com.

Die Sportjugendvertreter des Vereins wurden zuletzt im Jahre 2018 gewählt. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Neuwahlen immer wieder verschoben werden. Aber am Samstag, dem 11. September, soll nun die Neuwahl stattfinden, kündigt Diana Kieling an.