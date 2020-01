Nordhausen. Sieben Mannschaften traten beim sechsten Hallen-Fußball-Cup des Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands an. Darunter war auch ein Team aus Nordhausen.

Sportliche Erfolge für Förderschüler aus Nordhausen

Die Schulmannschaft des Förderzentrums „Sankt Martin“ hat Anfang dieser Woche erfolgreich am sechsten Hallen-Fußball-Cup des Thüringer Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbandes teilgenommen. Wie Schulleiterin Cornelia Czerwinski mitteilte, waren sieben Mannschaften gemeldet. In der Thüringenhalle in Erfurt spielte jede Mannschaft gegen jeden. „Wir gewannen viermal und schafften zwei Unentschieden. Der zweite Platz war geschafft“, freute sich Czerwinski. Zudem sei der Mannschaftskapitän zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Die Freude über das Erreichte war bei allen Nordhäusern riesengroß.