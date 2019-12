Sprötau muss kürzer treten

„Wir müssen kürzer treten“, kündigte Sprötaus Bürgermeisterin Sabine Redam am Freitag beim traditionellen Kindeltag mit Rück- und Ausblick auf die Ortsentwicklung an. Der Grund: Im Jahr 2020 hat das kleine Dorf mit knapp 780 Einwohnern 54.000 Euro mehr an Kreisumlage zu zahlen als in diesem Jahr – nämlich 303.860 Euro. Im Gegenzug erhält die Gemeinde mit 225.000 Euro rund 45.000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen vom Land.

Summa summarum stehen damit fast 100.000 Euro weniger zur Verfügung als 2019. Viel investieren kann Sprötau daher im kommenden Jahr nicht. Gesetzt sind das neue Fahrzeug für den Bauhof, das voraussichtlich Ende Januar geliefert wird. Der 22 Jahre alte Multicar war ausgestiegen und die Reparatur lohnte sich nicht mehr, erklärte die Bürgermeisterin. Seit zwei Tagen vor Weihnachten behilft man sich erst einmal mit einem Leihfahrzeug.

Neue Fenster fürs Dorfgemeinschaftshaus

Am Dorfgemeinschaftshaus sollen zudem die Fenster an der Westseite erneuert werden. Es ist die Wetterseite, und die dortigen Fenster faulen schon regelrecht raus, so Redam. Einen Zuschuss soll es laut Bürgermeisterin für den Sportverein geben, der in den nächsten Jahren eine Beregnung für den Sportplatz installieren will.

Der Rückblick von Sabine Redam fiel etwas umfangreicher als die Vorausschau aus. Investitionen wie die Sanierung des Bauhof-Daches, die Erneuerung von Fußwegen, das Aufstellen von Bänken, der Kauf eines neuen Rasentraktors und eines neuen Geschirrspülers für das Sportzentrum waren zum Beispiel im Haushaltsplan verankert. Und wieder konnte die Bürgermeisterin zum Kindeltag sagen: Sprötau ist schuldenfrei.

Stiftung unterstützt Projekte

Einige Projekte können 2020 auch wieder von der Stiftung Sprötau unterstützt werden. 2016, als die Planung für die Windkraftanlagen begann und es wegen der geplanten Gebietsreform viele Fragen zur Zukunft der Gemeinde gab, war die Stiftung gegründet worden, um die vom Windkraftbetreiber zu zahlenden Gelder in Sprötau halten zu können, erklärte der Beigeordnete Enrico Franke. 8000 Euro stehen jährlich für Vorhaben rund ums Dorf zur Verfügung. In diesem Jahr wurden der Glockenguss und die Erhaltung der Waldbühne unterstützt.

Erfreulich sind auch die vielen Baumpflanzungen im Ort, die Steffen Surber auflistete. Tausende Bäume und Sträucher wurden in die Erde gesetzt, so dass Sprötau eine der waldreichsten Gemeinden weit und breit sei.

Abwasserzweckverband muss neue Lösung finden

Nicht so Positives hatte Siegmar Schmidt zu den Plänen des Abwasserzweckverbandes Scherkondetal zu berichten, denn diese seien Ende November in einer Art Krisensitzung im Landratsamt über den Haufen geworfen worden. Durch die enormen Probleme am Stausee Großbrembach befinde sich die Scherkonde in einer kritischen Situation, der Phosphor- und Stickstoff-Eintrag müsse verringert werden. Deshalb werde das Klärwerk in Sprötau, dessen technische Umrüstung bereits ausgeschrieben ist, nur noch für eine Übergangszeit von 15 Jahren genehmigt, die geplante Errichtung einer Teichkläranlage vor Orlishausen sei gar nicht mehr genehmigungsfähig. Nun müssen Alternativen diskutiert und eine andere Lösung gefunden werden.