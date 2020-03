Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Gotha verweist auf Leinenzwang

In der Stadt Gotha haben laut Ordnungsamt die Beschwerden von Bürgern wegen nicht angeleinter Hunde in den vergangenen Monaten drastisch zugenommen. Deshalb wolle die Stadtverwaltung nochmals auf einzelne Bestimmungen hinweisen, die in der Stadt Gotha gelten. Es bestehe Leinenzwang, „wobei die Leine so beschaffen sein muss, dass das Tier sicher gehalten werden kann“, heißt es. Die Leinenlänge solle den Gegebenheiten angepasst werden.

Zudem müsse die Person, die den Hund führt, von der körperlichen und geistigen Konstitution her stets in der Lage sein, das Tier auch sicher zu halten. Auf Kinderspielplätzen hätten die Vierbeiner genauso wenig verloren wie in Gewässern in öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen. „Es sollte für jeden Halter selbstverständlich sein, den Hund anzuleinen, damit Passanten durch frei herumlaufende Tiere nicht belästigt oder im schlimmsten Fall verletzt werden“, appelliert die Stadtverwaltung. Zudem wird auch noch einmal darauf verwiesen, dass öffentliche Grünanlagen keine Hundetoiletten sind.