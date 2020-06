LED-Beleuchtung entlang des Rad- und Gehweges an der B 4 in Nordhausen.

Stadt Nordhausen investiert in energiesparende Technik

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Nordhausen investiert in energiesparende Technik

Mit der Erneuerung von insgesamt 5500 Lichtpunkten und der Umstellung auf LED-Beleuchtung investiert die Stadt Nordhausen seit Jahren regelmäßig in eine energiesparende Technik zur Straßenbeleuchtung, berichtet Rathaussprecher Lutz Fischer. Jetzt sind in der Südstraße 84 LED-Lampen installiert sowie am Rad- und Gehweg entlang der B4 38 Lampen auf LED umgestellt worden. Die Investitionskosten belaufen sich dafür auf rund 48.000 Euro. Die gesamte Maßnahme zur Erneuerung der 5500 Lichtpunkte sowie der Umstellung auf LED-Beleuchtung ist Bestandteil des Integrierten Klimaschutzkonzept 2050 der Stadt Nordhausen. Mit dem Projekt sollen 100.000 Euro Stromkosten jährlich eingespart und über 250 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermieden werden. Die Finanzierung des gesamten Vorhabens (etwa 515.000 Euro) sei über einen rentierlichen Kredit abgesichert worden, erklärt Lutz Fischer.