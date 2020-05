Nordhausen. Corona-Krise: An mehreren Stellen entspannt sich die Situation in Nordhausen. Spielplätze öffnen wieder. Schulbetrieb nimmt weiter Fahrt auf.

Stadt Nordhausen lockert einige Verbote

Es wird lockerer. Auch in Nordhausen. Und doch: Oberstes Ziel bleibt, neue Infektionen mit dem Coronavirus nach Möglichkeit zu verhindern.

Neue Regeln gelten ab sofort beim Besucher- und Publikumsverkehr in der Stadtverwaltung, erklärt Rathaussprecher Lutz Fischer. Zutrittsvoraussetzung sei ein vorab telefonisch oder per E-Mail vereinbarter Termin. Die im Landkreis vorgeschriebenen Infektionsschutzregeln sind einzuhalten.

Das Verbot der Benutzung der mehr als 30 Spielplätze in der Stadt und den Ortsteilen wurde aufgehoben. Mitarbeiter der Stadt haben vor der Freigabe die Spielplätze von Glasscherben, Unrat oder sonstigen Gegenständen befreit und gereinigt. Die Benutzung der Spiel- und Freizeitanlagen erfolgt eigenverantwortlich unter Beachtung der jeweils gültigen Hygienevorschriften.

Seit Montag läuft der schrittweise Wiedereinstieg in den Schulbetrieb an den städtischen Regelschulen. „Die einzelnen Maßnahmen der Hygienepläne haben sich bewährt“, berichtet Fischer. Derzeit setze das zuständige Amt für Bildung und Kultur gemeinsam mit den Grundschulen die Hygienepläne für die sechs Grundschulen in städtischer Trägerschaft um. Ab 11. Mai beginne laut Stufenplan des Thüringer Bildungsministeriums der Präsenzunterricht für die Schüler der 4. Klassen der Grundschulen.

Die Öffnung der öffentlichen Toilettenanlage in der Stadtbibliothek werde derzeit vorbereitet. Zum einen erfolge zur Einhaltung der Trinkwasser-Bestimmungen die 72-stündige Spülung der Anlage. Zum anderen werden die Hygienevorschriften gegenwärtig mit dem Gesundheitsamt abgestimmt.

Darüber hinaus lockert die Stadt das Verbot von Erdaushubarbeiten um das Südharz Klinikum von 1000 Metern auf den Umkreis von 500 Metern.