Städtische Seniorenklubs arbeiten auch unter Corona-Bedingungen

Im August hat der kommissarische Leiter des Amtes für Soziales, Torsten Haß, den städtischen Seniorenklub am Roten Berg besucht. Auch dieser Klub lädt wieder ein.

Veranstaltungen in den städtischen Seniorenklubs finden trotz der kritischen Corona-Lage finden in den vier städtischen Seniorenklubs in der Weitergasse 25, Hans-Grundig-Straße 25, Berliner Straße 26 und im Jakob-Kaiser-Ring 56a statt. Darauf weist die Stadtverwaltung hin.

Die in den Klubs stattfindenden Veranstaltungen werden seit Oktober wieder im Seniorenveranstaltungskalender veröffentlicht, der in den Klubs und im Vorraum des Amtes für Soziales ausgelegt wird. Auch die maximale Teilnehmerzahl sowie die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen sind darin enthalten. Mitzubringen sind auf jeden Fall eine Mund-Nase-Bedeckung für das Bewegen innerhalb des Gebäudes, gegebenenfalls ein Getränk sowie ein eigener Stift für die Selbstauskunft. Es wird dringend darum gebeten, sich unter den unten angegebenen Telefonnummern rechtzeitig für die entsprechende Veranstaltung anzumelden.

Weitere Informationen auf www.erfurt.de/ef110633 und in den Seniorenklubs: reff der Generationen am Roten Berg Jakob-Kaiser-Ring 56 a, Tel. 0361 /655-6388, Seniorenklub Weitergasse 25, Tel. 0361/5 62 67 89, Seniorenklub Berliner Straße 26, Tel. 0361/655-4145, Seniorenklub Hans- Grundig-Straße 25, Tel. 0361/3 45 96 56.