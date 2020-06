Ein heftiges Gewitter sorgte am Mittwoch in Jena für einen Stromausfall. (Symbolbild)

Starke Gewitter ziehen auch am Donnerstag über Thüringen

Nachdem teils starke Gewitter bereits am Mittwoch zu zahlreichen Rettungseinsätzen in Thüringen geführt haben, bleibt das Wetter auch am Donnerstag turbulent.

Am Vormittag gibt es laut Deutschem Wetterdienst bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Schauer, ab dem Mittag immer mehr Quellwolken. Dann kommt es bis zum Abend zu teils heftigen Schauern und Gewittern mit Starkregen - örtlich ist sogar Hagel möglich.

Gewitter führte zu Stromausfall in Region Jena

Die Temperaturen betragen maximal 19 bis 23 Grad, im Bergland 16 bis 19 Grad. Es weht ein mäßiger von Südost auf West drehender Wind, in Schauer- und Gewitternähe sind Böen bis Sturmstärke möglich.

In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt, zeitweise Regen, teils mit Schauern und Gewittern durchsetzt. Die Tiefsttemperaturen erreichen 11 bis 8 Grad.

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Waldbrand bei Kleingeschwenda: Am Mittwochnachmittag gab es Feueralarm nach dem Durchzug eines Gewitters. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Waldbrand bei Kleingeschwenda: Die Flammen konnten rechtzeitig eingedämmt werden. Foto: Steve Weinhold / Feuerwehr Wurzbach

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Der Einsatz eines Löschhubschrauber war zunächst ins Kalkül gezogen worden, scheiterte dann aber am Wetter. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Waldbrand bei Kleingeschwenda: Löscheinsatz mit Atemschutz im dichten Rauch. Foto: Steve Weinhold / Feuerwehr Wurzbach



Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Auf einer Fläche von 150 bis 200 Metern, so die erste Einschätzung, hatte der Waldboden gebrannt. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Waldbrand bei Kleingeschwenda: Kreisbrandinspektor Frank Thomzyk (Mitte) erstellt mit dem Einsatzleiter die Übersicht zu den verfügbaren Kräften. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Offenbar durch Blitzschlag war das Feuer entfacht worden. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Nach einem Blitzschlag ist am Mittwoch ein Waldbrand an der Grenze zwischen Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgebrochen. Foto: Peter Hagen



Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Waldbrand bei Kleingeschwenda: Die Feuerwehr bei der Arbeit am Steilhang. Foto: Steve Weinhold / Feuerwehr Wurzbach

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Nach einem Blitzschlag ist am Mittwoch ein Waldbrand an der Grenze zwischen Saale-Orla-Kreis und dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ausgebrochen. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Immer wieder rücken nachgeforderte Einsatzkräfte an. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Der Einsatzort war schwer zu erreichen, da sich das Feuer direkt in einem Steilhang befand. Foto: Peter Hagen



Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Vom Sammelpunkt der Tanklöschfahrzeuge wurden Schlauchleitungen zum Steilhang verlegt. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Einsatzkräfte aus zwei Landkreisen verhindern die Brandausdehnung. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Der Brandort befindet sich am Dornberg. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Der Einsatz am Steilhang ist eine zusätzliche Herausforderung an die Löschkräfte. Foto: Peter Hagen



Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Möglicherweise wird während der gesamten Nacht zumindest eine Brandwache vor Ort bleiben müssen. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Mit Tanklöschfahrzeugen ist im Pendelverkehr das Wasser herbeigeschafft worden. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Um eine bessere Übersicht vom Einsatzgebiet zu erhalten, war die Bergwacht Meuselbach mit ihrer Drohne bestellt worden. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Die Feuerwehren richteten sich zunächst auf einen länger anhaltenden Einsatz ein. Foto: Peter Hagen



Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Der Einsatzort befindet sich in schwer erreichbarem Gelände am Dornberg. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg Aktuell herrscht in der Region die Waldbrandgefahrenstufe drei, womit eine mittlere Brandgefahr beschrieben wird. Foto: Peter Hagen

Feuerwehren bekämpfen Waldbrand bei Leutenberg An zwei Teichen im Ort ist im Pendelverkehr das Löschwasser besorgt worden. Foto: Peter Hagen