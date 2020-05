Nordhausen. Tobias Rautenstrauch eröffnet sein Fitness-Loft am Pfingstmontag in der Kyffhäuser Straße.

Start für neues Fitnessstudio in Nordhausen

Die Stadt hat ein neues Fitnessstudio. Pfingstmontag ist es so weit. Dann eröffnet das Fitness-Loft in der Kyffhäuser Straße. Trotz Feiertag ist der Betrieb gleich von 7 bis 20 Uhr vorgesehen. Inhaber Tobias Rautenstrauch und sein Team hocken voller Tatendrang in den Startlöchern. Sie bieten eine Vielfalt an Gerätevariationen. Das Studio ist mit einem chipgesteuerten Zirkel, Vibrationsplatten, einem großflächigen Freihantelbereich und einem eigenen 100 Quadratmeter umfassenden Ladyfitnessbereich ausgestattet. Außerdem sei ein Infektionsschutzkonzept entwickelt worden, dem das Gesundheitsamt zugestimmt habe, erklärt Rautenstrauch. Unter anderem habe man die Abstände zwischen den Geräten erhöht. Rautenstrauch hofft am Montag auf viele Neugierige, die sehen wollen, was aus der alten Lagerhalle geworden ist.