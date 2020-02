Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stehende Ovationen für Frauenchor-Projekt in Niedergebra und Sülzhayn

Die Kirchen St. Nicolai in Niedergebra und St. Katharina in Sülzhayn sind bis zum letzten Platz gefüllt, als die Sängerinnen des Frauenchor-Projekts von Viola Kremzow dort ihre Stimmen erklingen lassen. Mit stehenden Ovationen bitten die Gottesdienstbesucher in Niedergebra sogar um eine Zugabe. „Wen wundert es da, dass diese Auftritte nun doch nicht die einzigen in 2020 gewesen sein sollen. Für den 5. bis 7. Juni ist eine Fortsetzung geplant: Freitags das nun Einstudierte noch einmal proben, dann am Samstag um 17 Uhr in Görsbach und am Sonntag um 10 Uhr in der Nordhäuser Blasiikirche einen Gottesdienst mitgestalten“, berichtet Regina Englert, die Sprecherin des Südharzer Kirchenkreises.

Auch eine Wiederholung des Projekts im nächsten Jahr scheint wahrscheinlich, wenn man Gerda Leidel aus Sollstedt hört, die bereits zum zweiten Mal mitsingt: „Die fröhliche Gemeinschaft hat sich herumgesprochen, und so manche Frau hatte bereits dieses Jahr das Gefühl, etwas verpasst zu haben“, sagt sie. Einen ersten großen Probenraum bot die Bürgermeisterin von Sülzhayn für 2021 mit dem Haus des Gastes bereits an.

In diesem Jahr war die Organisatorin Viola Kremzow von der fast verdoppelten Zahl an Teilnehmerinnen so überrascht, dass sie die geplanten Probenorte in den kirchlichen Gemeinderäumen verwerfen musste. Spontan sprangen die Ortsbürgermeister von Wipperdorf, Görsbach und Sülzhayn mit ihren Dorfgemeinschaftsräumen und -häusern helfend ein. Und auch die Landeskirchliche Gemeinschaft stellte ihr Haus zur Verfügung. „Da können wir uns nur herzlich bedanken“, freut sich Kantorin Viola Kremzow über diese Unterstützung. „Ihre Augen strahlten am Wochenende mit den Herrenhuter Sternen in den Kirchen um die Wette“, schildert Regina Englert.

Zuerst der große Erfolg in Sülzhayn am Samstag mit rund 150 begeisterten Besuchern. Beeindruckt hat dort auch die schöne Gestaltung des Gottesdienstes mit Texten, die Cornelia Georg mit dem Frauenteam des Kirchenkreises und Lektor Roland Lehmann passend ausgewählt haben. Dann am Sonntag die Fortsetzung im Gottesdienst mit Pfarrerin Annegret Steinke in Niedergebra – alle Plätze waren belegt und dann gab es stehende Ovationen samt Zugabe am Schluss. Der Funke der Begeisterung am gemeinsamen Singen und an der Gemeinschaft sprang schnell vom Chor auf die Gemeinde über. Beim anschließenden Beisammensein samt Benefizsüppchen zugunsten des Niedergebraer Kirchendaches wurde noch viel geschwärmt. Dabei zeigten die Finger auch immer wieder begeistert auf Almut Höner zu Guntenhausen, die den Chor an E-Piano und Orgel auch in diesem Jahr wieder professionell begleitet hat. „Schön, dass wir das alles noch zweimal erklingen lassen können, es macht so viel Spaß in dieser Gemeinschaft“, freut sich die ehemalige Präses des Kirchenkreises, Petra Gunst, schon jetzt auf den kommenden Sommer.