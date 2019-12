Steigerthaler verletzt Nachbarn mit Ast

Weil er mit einem Ast auf den Sohn seiner Nachbarn losgegangen sein soll, musste sich ein 80-Jähriger aus Steigerthal nun vor dem Nordhäuser Amtsgericht verantworten. Konkret soll sich der Vorfall im August dieses Jahres zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte den 34-jährigen Nachbarssohn zunächst erst verbal beschimpfte und dann mit dem Ast schlug, wodurch dieser verletzt wurde. „Mein Arm war geschwollen, und ich konnte eine Woche lang nicht arbeiten gehen“, schilderte der Geschädigte vor Gericht.

Der Angeklagte war geständig und gab zu Protokoll, dass ihn der 34-Jährige zuvor provozierte, indem er ihm den Stinkefinger zeigte. „Das lasse ich mir doch nicht gefallen“, meinte der 80-Jährige. Der Geschädigte wiederum bestritt das und berichtete dem Gericht, dass der Angeklagte schon seit geraumer Zeit seine Familie beleidigte und Streit suchte. „Warum, weiß ich allerdings nicht“, so der Zeuge. Am Tattag sei er nur nach Steigerthal gekommen, um dort bei seinen Eltern sein Auto zu waschen. Um auf deren Grundstück zu gelangen, musste er die Hoftür öffnen und stellte daher sein Fahrzeug kurz vor dem Grundstück des Angeklagten ab. „Plötzlich hörte ich ihn von gegenüber schimpfen“, so der Geschädigte. Er sei ruhig geblieben und habe den Rentner gebeten, ihn in Ruhe zu lassen und ins Haus zu gehen. Das ließ dieser nicht auf sich sitzen und forderte den Nachbarssohn auf, zu ihm herüberzukommen. „Das tat ich dann auch. Und da hatte er auf einmal diesen Ast in der Hand“, fuhr der Zeuge fort. Um den Schlag abzuwehren, habe er schützend den Arm gehoben, der Stock sei beim Aufprall in zwei Teile zerbrochen. Der 34-Jährige zeigte den Vorfall nur deshalb an, um dem Rentner zu zeigen, dass er zu weit gegangen war. Der 80-Jährige muss nun 300 Euro Schmerzensgeld in Raten ab dem 15. Januar 2020 an den Geschädigten zahlen. Damit wurde das Verfahren vorläufig eingestellt.