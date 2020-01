Streikende der Celenus Klinik bei einer Demonstration in Bad Langensalza im Juli. Archiv-

Streikende der Celenus-Klinik protestieren in Berlin

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streikende der Celenus-Klinik protestieren in Berlin

Etwa 30 Streikende der Celenus-Klinik Bad Langensalza und Gewerkschafter von ver.di protestieren in Berlin beim internationalen Reha-Wirtschaftstag, um so ihre Forderungen an die Geschäftsführung ihrer Klinik zu unterstreichen.

Seit Juni streiken die Beschäftigten der Thüringer Einrichtung für einen Entgelt-Tarifvertrag, inzwischen gehe es dabei laut Betriebsrat auch um das rabiate Vorgehen des privaten Betreibers Celenus im laufenden Arbeitskampf. Vor Ort werden die Demonstrierenden von Kollegen der der Charité Physiotherapie- und Präventionszentrum GmbH (CPPZ), einer Tochtergesellschaft der Berliner Charité unterstützt. Gemeinsam formieren sie einen Streikzug zum Tagungssitz im Hotel Novotel auf der Berliner Fischerinsel. Anwesend sei dort auch die Vorstandsvorsitzende von Celenus, Susanne Leciejewski, um einen Vortrag auf dem Reha-Kongress zu halten. Bemerkbar machen sich die Streikenden vor dem Tagungshotel unter anderem mit Sprechchören, Trillerpfeifen und Tröten. Auf ihren Transparenten sind Losungen zu lesen wie „Gier frist Herz“, „Ohne Angst kein Mut“ oder „Wir kämpfen weiter“. „Die Beschäftigten im Gesundheitswesen haben gute Arbeitsbedingungen und eine anständige Bezahlung verdient, doch bei Celenus in Bad Langensalza werden sie drangsaliert, ausgesperrt und entlassen“, sagte ver.di-Gewerkschaftssekretär Falk Ludwig am Nachmittag auf Nachfrage. Eine Reaktion der Klinikleitung ist bisher nicht bekannt. „Jetzt geht es um den Respekt“: Streikende an der Celenus-Rehaklinik erhöhen Druck Bei Celenus tobt der Kampf um die öffentliche Meinung