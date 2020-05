Der Gipssteinbruch am Kuhberg in der Gemarkung Niedersachswerfen.

Steinbruch in Niedersachswerfen: Formula setzt Gipsabbau fort

Die Saint-Gobain Formula GmbH habe am Gipsabbaugebiet „Am Kuhberg“ die Arbeiten zur Vorbereitung der Gipsgewinnung wieder aufgenommen, teilt das Unternehmen mit. Auch Ausgleichsmaßnahmen sollen umgesetzt werden. Der kontinuierliche Abbau auf den 1,2 Hektar beginne nach der Herstellung einer ebenen Gipssohle. Aktuell werde der Zufahrtsweg für einen Abtransport hergerichtet. Dazu werde auf der ganzen Strecke Schotter aufgetragen und verdichtet.

Zeitgleich sollen in den steilen Streckenabschnitten Grabentaschen angelegt werden. Diese dienen der Wasserrückhaltung und -versickerung sowie als Kleinstbiotop für Amphibien. Der Weg werde während dieser Arbeiten nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar sein.

Bis Anfang März waren die Abraumarbeiten auf zunächst 1,2 Hektar von 1,9 Hektar genehmigter Abbaufläche abgeschlossen worden. Der Abraum – unterteilt in Mutterboden und Deckschichten – wurde auf den restlichen 0,7 Hektar und an den Rändern der Fläche zwischengelagert. Zur Herstellung einer ebenen Abbaufläche – der Gipssohle – trug das Unternehmen zudem bereits rund 700 Tonnen Gipsgestein ab. Nach ihrem Abtransport erfolge wiederum eine rund dreiwöchige Abraumphase, bevor der eigentliche Abbau beginnt.

Die Gipsgewinnung am Kuhberg werde nicht permanent betrieben. Der Spezialgipshersteller rechnet an Betriebstagen mit durchschnittlich weniger als vier Transportlastwagen. Das Gipsabbaugebiet „Am Kuhberg“ liegt im östlichen Bereich der Gemarkung Niedersachswerfen. Die 1,9 Hektar sind eine genehmigte Teilfläche eines Bewilligungsfeldes von 18 Hektar, die in den vergangenen Jahren ackerbaulich genutzt wurde. Wie bei Saint-Gobain Formula üblich, werde das Areal in Abschnitte unterteilt, die man nacheinander abbaut. So könne noch während der Gipsgewinnung mit der Renaturierung bereits abgebauter Abschnitte begonnen werden. Zusätzlich seien externe Ausgleichsmaßnahmen geplant, wie etwa das Anlegen einer Streuobstwiese nahe Rüdigsdorf.

Die Gipsvorräte auf dem knapp zwei Hektar großen Areal betragen rund 200.000 Tonnen. Diese decken in den kommenden Jahren einen Teil des Rohstoff-Bedarfs des Werks in Walkenried zur Produktion von Spezialgipsen. Sie bilden die Grundlage zahlreicher Produkte unterschiedlichster Branchen – vom Baustoffhandel bis hin zur Dentalmedizin, berichtet das Unternehmen.