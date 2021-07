Steinbrücken erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Steinbrücken. Heimatverein blickt zufrieden auf sein ereignisreiches Dorffest zurück. Thorsten Schwarz ist neuer Ehrenvorsitzender.

Endlich war wieder mal was los in Steinbrücken. Daniel Kruse, Vorsitzender des Heimat- und Sportvereins im Dorf, blickt zufrieden auf die vergangenen Tage zurück. Bei bestem Wetter konnten die Steinbrücker ihr traditionelles Heimatfest feiern.

Die Veranstalter haben für die Kinder aller Altersklassen einiges geboten. Spiele wie Sackhüpfen, Volleyball, Tischtennis und Fußball mit anschließendem Elfmeterschießen um den Pokal des Bürgermeisters bereiteten allen Teilnehmern viel Freude. Für die Kleinsten war wie jedes Jahr die Hüpfburg ein Höhepunkt. Auch das Volleyballspiel gegen die Sportfreunde aus Werther war ein großer Spaß.

Der Verein verabschiedete seinen langjährigen Vorsitzenden Thorsten Schwarz, der ein Gründungsmitglied war. Ohne seine Arbeit wäre der Verein „heute nicht so toll aufgestellt“, betont Daniel Kruse. Zum Dank hat der Verein Schwarz zu seinem Ehrenvorsitzenden ernannt.

Einen weiteren Mann rückte der Verein in den Blickpunkt: Silvio Holub vom Eldorado in Nordhausen. Er habe sich in den vergangenen Jahren als einer der größten Förderer des Heimatvereins erwiesen. Deshalb wurden ihm als Dank die Namensrechte der Sportstätte versprochen sowie ein Poloshirt mit Vereinswappen übergeben.

Zum Abschluss des Heimatfestes fand der alljährliche Wettstreit im Tauziehen zwischen Unter- und Oberdorf statt. Ein weiterer beliebter Leistungsvergleich war das Wettnageln um den Nagelkönig-Titel.

„Man merkte allen Gästen an, dass es an der Zeit war, mal wieder zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern, zu lachen und zu tanzen“, sagt Vereinschef Daniel Kruse. „Das ist es doch, was gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist.“