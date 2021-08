Sterben die Geschäfte, verödet die Innenstadt in Nordhausen

Nordhausen. Gewerbeverein startet neue Kampagne. Er will mehr Kunden in die Stadt locken und zum regionalen Einkauf animieren.

Sechs Personen greifen zur Schere. Das rote Band hat keine Überlebenschance. Mit einem symbolischen Schnitt lässt der Nordhäuser Gewerbeverein am Sonnabend auf dem Kornmarkt seine neue Kampagne „Like & Shop“ starten.

Dass drei Frauen und drei Männer gleichzeitig diesen offiziellen Auftakt vollziehen, macht das Zeitungsfoto nicht attraktiver. Aber es zeigt: Diese Aktion hat etliche Unterstützer. Und wenn Kräfte von vornherein gebündelt werden, ist dies stets ein gutes Vorzeichen.

Die Idee ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Der Anfang ist gemacht. Steffen Mund, Chef des Gewerbevereins, blickt optimistisch dem Vorhaben entgegen. „Es geht darum, die Leute von den sozialen Medien in die regionalen Läden zu holen“, erklärt Mund.

Das Ziel ist klar: Der Verein möchte den Nordhäuser Einzelhandel stärken. Sterben die Geschäfte, verödet die Innenstadt. Das wollen Lokalpatrioten unbedingt verhindern. Kunden, die ins Internet abwandern, möchte man zurückgewinnen, sie ermuntern, hier in der Kreisstadt und somit regional einkaufen zu gehen.

Mit seiner Kampagne begibt sich der Verein dorthin, wo er die Leute abholen will: Facebook, Instagram. Auf diesen Online-Plattformen will er die Aktion „Nordhausen shopt“ etablieren. Johanna Lautenbach von der Nordhäuser Werbeagentur Plusgrad soll in den kommenden Monaten die Einzelhändler besuchen und deren Geschäfte in den beiden Internet-Kanälen vorstellen. Etwa 200 existieren in der Stadt. „30 bis 50 können mitmachen“, meint Steffen Mund. Das sei machbar bis Ende dieses Jahres.

Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Die Einzelhändler sind aufgerufen, den Kontakt zum Verein zu knüpfen, um ihr Interesse an der Kampagne anzumelden.

Dank der Unterstützer ist die Aktion finanziell abgesichert. Hauptakteure sind neben dem Gewerbeverein die beiden Einkaufszentren, die Städtische Wohnungsbaugesellschaft und die Sparkasse.

Die Kommunalpolitik begrüßt das Projekt. „Es liegt uns am Herzen, die Innenstadt zu beleben“, sagt Bürgermeisterin Jutta Krauth (SPD). Die Kampagne unterstützt sie gern. Der Auftakt sei schon mal gelungen, meint sie.

Auch die Stadtverwalter suchen beharrlich nach Wegen, vor allem samstags mehr Leben ins Zentrum zu bringen. Eine frische Idee ist, den traditionellen Wochenmarkt auf dem Platz vor dem Rathaus sonnabends mit kleineren Veranstaltungen kulturell aufzuwerten. „Wir stehen schon in Gesprächen mit den Marktbetreibern“, berichtet Jutta Krauth. Mit Live-Musik und Ähnlichem könne man den Markt attraktiver gestalten und mehr Kunden anlocken, meint die Bürgermeisterin voller Zuversicht.

Steffen Mund schaut derweil zufrieden auf den Kampagnen-Start. Hüpfburg und Glücksrad locken die Kinder zum Kornmarkt. Dank des Darstellers Florian Sickert ist der Nordhäuser Roland von seinem Podest am Rathaus gestiegen und weckt die Neugier der Passanten. Nicht wenige bleiben stehen und lassen sich informieren, worum es den Veranstaltern geht.

Der Auftakt auf dem Kornmarkt ist vielversprechend. In zwei Wochen soll die Kampagne auch in der virtuellen Welt starten.