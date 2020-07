Stichtag in Satzungen verankert

Thüringen hat die Ausbaubeiträge zum 1. Januar 2019 abgeschafft, allerdings nicht rückwirkend, sondern mit einer Stichtagsregelung. Das sorgt dafür, dass Kommunen auch jetzt noch gezwungen sind, im Einzelfall für davor liegende Zeiträume nachzuerheben. Buttstädts Gemeinderäte hatten in ihrer jüngsten Sitzung in Kleinbrembach deshalb drei 1. Änderungssatzungen zu Satzungen über die Erhebung wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen auf den mit Abstand stehenden Tischen. In den Satzungstexten sollte, musste dieser Umstand klargestellt werden, wie Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) erläuterte. Betroffen waren Eßleben-Teutleben, Großbrembach und Mannstedt. Auf Nachfrage von Ortschaftsbürgermeister Rolf Vinup bestätigte Blose auch Großbrembach als Sonderfall. Dort haben sich leistungspflichtig realisierte Ausbaumaßnahmen über den Jahreswechsel 2018/2019 hinaus erstreckt. Demnach müsse nun herausgerechnet werden, welche Kosten nach dem 1. Januar 2019 entstanden sind und also vom Freistaat getragen werden. „Wie diese Kostenübernahme genau erfolgen soll, ist allerdings noch nicht verbindlich geregelt“, sagte Blose. Die drei Satzungsänderungen wurden einstimmig beschlossen.