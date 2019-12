Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Es waren leise Töne, die am Heiligabend des Jahres 1818 in der Nikola-Kirche in Oberndorf bei Salzburg erstmals erklangen – nur Gitarre und zweistimmiger Gesang – und doch sollten sie zum berühmtesten Lied der Welt werden.

Über einen Tiroler Orgelbauer gelangte das Weihnachtslied „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ von Oberndorf bei Salzburg nach Fügen im Zillertal. Und von Tirol aus eroberte es die ganze Welt. Heute ist „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ das bekannteste und weltweit am häufigsten gesungene Weihnachtslied.

Joseph Mohr schrieb bereits 1816 in Mariapfarr im Salzburger Lungau die berührenden Gedicht-Strophen. Franz Xaver Gruber komponierte zwei Jahre später an Weihnachten die Melodie dazu, nicht ahnend, dass jenes schlichte Weihnachtslied eines Tages Weltruhm erlangen würde.

„Stille Nacht! Heilige Nacht!“ war eine Friedensbotschaft, die sich wie ein Lauffeuer rund um die Welt verbreitete. Heute gibt es kaum jemanden, der die besinnliche Melodie – die in mehr als 300 Sprachen und Dialekten gesungen wird - nicht kennt, doch nur wenige wissen, dass die Ursprünge des schlichten Weihnachtsliedes im SalzburgerLand liegen, dass Franz Xaver Gruber in Oberösterreich geboren und aufgewachsen ist und dass die Verbreitung des Liedes über Tirol erfolgte. Seit 2011 steht das „Stille Nacht! Heilige Nacht!“-Lied auf der Liste des Immateriellen Kulturerbes Österreich und symbolisiert das Weihnachtsbrauchtum.