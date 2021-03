Stilles Gedenken an die Bombenopfer von Nordhausen

Stilles Gedenken vor der Stele am Rathaus am 75. Jahrestag der Zerstörung der Stadt Nordhausen durch zwei englische Bombenangriffe.

Nordhausen. Am 3. April können Bürger weiße Rosen an der Stele am Rathaus niederlegen.

Das Gedenken an die Opfer der Bombenangriffe auf Nordhausen am 3. und 4. April 1945 wird auch in diesem Jahr wieder ein stilles. „Die Nordhäuser haben am 3. April von 10 bis 12 Uhr die Zeit, wieder weiße Rosen an der Stele am Rathaus niederzulegen“, informierte Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) am Montag auf der Sitzung des Hauptausschusses. 100 Rosen würden für die Bürger bereitstehen.

Im vergangenen Jahr fand das Gedenken an die Bombenopfer erstmals in stiller Form statt. Grund war die Corona-Pandemie, die auch in diesem Jahr zu dieser Art des Gedenkens zwingt. Die Nordhäuser nahmen 2020 an dieser besonderen Gedenkform in großer Zahl teil.

„Wenn wir gemeinsam zusammenstehen und dabei solidarisch, mit Augenmaß und Rationalität sowie mit gesundem Menschenverstand handeln, dann können wir auch die derzeitige Situation gemeinsam bewältigen“, sagte Buchmann vor einem Jahr.