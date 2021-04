Stilles Gedenken in Nordhausen: Luftangriffe zerstörten die Stadt vor 76 Jahren

Nordhausen. Kein offizieller Akt wegen der Corona-Pandemie, aber zahlreiche Nordhäuser gedenken individuell den Tausenden Opfern vom 3. und 4. April 1945.

Auferstanden aus Ruinen. Als Becher und Eisler die Hymne einst schrieben, hatten sie nicht Nordhausen im Sinn. Doch das Lied könnte auch der tausendjährigen Stadt gewidmet sein.

Vor 76 Jahren haben zwei englische Luftangriffe die Stadt schwer verwundet. Die Narben sind heute noch zu sehen. Das historisch gewachsene Stadtbild ist für immer verloren. Nicht nur Hunderte Gebäude, auch ganze Straßenzüge des Stadtkerns sind damals zerstört worden.

Tausende Menschen verloren ihr Leben am 3. und 4. April 1945. Historiker gehen von mindestens 8800 Opfern aus. Ihnen gelten alljährlich die Gedenkfeiern.

Die Corona-Pandemie zwingt zum zweiten Mal in Folge zur Absage der traditionellen Zeremonie. Doch die Stadtverwaltung stellt auch diesmal 100 weiße Rosen an der Stele vor dem Rathaus bereit. Jeder, der will, kann den Opfern von damals persönlich gedenken. In aller Stille.

Der 76. Jahrestag fällt auf den Karsamstag. Wohl auch deshalb ist der Marktplatz am Vormittag gut besucht. Oberbürgermeister Kai Buchmann (parteilos) legt die erste Rose nieder. Seinem Beispiel folgen viele.

„Auch wenn wir nicht vor der Stele in gemeinsamer Trauer zusammenstehen, so ist doch der feste Glaube daran, dass wir nie wieder jenes Gedankengut aus Hass und Hetze, das diesen schrecklichen Krieg ausgelöst und zur kompletten Zerstörung Nordhausens geführt hat, zulassen werden, unser gemeinsam verbindendes Band“, meint Kai Buchmann. „Es vereinigt uns in Erinnerung, aber auch im großen Glück, seit 76 Jahren in Frieden zu leben. Die Trauer und das Gedenken halten die Opfer von damals lebendig in den Herzen von uns Nordhäusern“, betont der Oberbürgermeister.