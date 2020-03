Straßenschäden empören Bürger aus Gudersleben

Im Ellricher Ortsteil Gudersleben sind die Bürger sauer. „Wir werden komplett ignoriert und die Schäden an unseren Straßen nicht beseitigt“, bringt Ortsteilbürgermeister Norbert König die Kritik der Anwohner auf den Punkt. Auf der jüngsten Ortschaftsratssitzung, zu der diesmal 18 Einwohner erschienen waren, gab es ein bestimmendes Thema. „Die Forderungen lauteten, Schilder mit ‘Stopp bei Gegenverkehr’ oder für ein Durchfahrtsverbot für Lkw aufzustellen“, berichtet König.

In den vergangenen Monaten quälte sich durch die Sperrung der Northeimer Straße in Niedersachswerfen und der Landstraße in Cleysingen der gesamte Umleitungsverkehr durch den kleinen Ort. „Die Folge sind Schäden durch den enorm gestiegenen Lkw-Verkehr“, erläutert König. Dadurch, dass sich keine zwei Lkw auf der engen Ortsdurchfahrt begegnen können, wichen diese auf den Seitenstreifen oder den Bürgersteig aus und fuhren diese kaputt.

„Was uns aber am meisten ärgert, ist die Ignoranz durch das zuständige Straßenbauamt“, so der Ortsteilbürgermeister. Deshalb habe der Ortschaftsrat eine Frist bis zum 31. März gesetzt für einen Vor-Ort-Termin zwischen Ortschaftsrat, Bürgermeister und Straßenbauamt.

Die Ortsdurchfahrt von Gudersleben ist durch den Umleitungsverkehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Hans-Peter Blum

Letzteres hat gestern auf die Nachfrage unserer Zeitung reagiert. „Der Allgemeinzustand der Landesstraße 2067 innerhalb der Ortsdurchfahrt Gudersleben ist uns bekannt“, sagt Andreas Bode, Regionalleiter Nord des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr in Leinefelde-Worbis. Regelmäßig erfolge eine Bewertung des Straßenzustandes für das gesamte Straßennetz. Entsprechend der Verkehrsbedeutung erfolge dann eine Prioritätenreihung, führt Bode aus.

„Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Nord, kann seine Straßen nur in dem Umfang grundhaft instand setzen, wie finanzielle Mittel zur Verfügung stehen“, so der Regionalleiter. Eine grundhafte Instandsetzung der Ortsdurchfahrt Gudersleben habe nur Sinn, wenn auch die Versorgungsträger und die Gemeinde Ihre Anlagen erneuern. „Aufgrund Ihrer Verkehrsbedeutung im Netz ist eine grundhafte Instandsetzung nur mittelfristig möglich“, betont Bode. Landesstraßen seien im Allgemein in ihrer Funktion dazu bestimmt, Umleitungsverkehr aus anderen Straßenbaumaßnahmen aufzunehmen. „Auch dieser Streckenzug unterliegt der regelmäßigen Kontrolle des Betriebsdienstes, so dass verkehrsgefährdende Schäden im Rahmen der Unterhaltung zeitnah beseitigt werden“, kündigt der Regionalleiter an.

Pappel fällt auf Fußgängerbrücke

Ein zweites Thema, das die Gudersleber Bürger beschäftigt, ist ein umgestürzter Baum. „Im Ortsteil Holland hat der Sturm Ende Februar eine mächtige alte Papel entwurzelt. Diese ist auf die kleine Fußgängerbrücke über die Wieda gestürzt. Dabei wurde das Brückengeländer komplett zerstört“, berichtet König. Der Tragkörper sei wahrscheinlich nicht beschädigt.

Der Schaden sei durch die Stadtverwaltung aufgenommen worden. Dieser seien jedoch die Hände gebunden. „Der verantwortliche Gewässerunterhaltungsverband hat eine Firma mit der Beseitigung der Baumkrone beauftragt“, teilt König mit. Allerdings könnten diese Arbeiten erst ausgeführt werden, wenn zum einen der derzeit hohe Wasserstand der Wieda Arbeiten im Flussbett zulässt und zum anderen der Schadensort über die aufgeweichte Äcker mit schwerer Technik erreicht werden kann, so der Ortsteilbürgermeister.

„Die Brücke bleibt bis zum Abschluss der Reparatur gesperrt. Der dicke Stamm der Pappel wird aber nicht entsorgt, sondern bleibt vor Ort als Habitatbaum“, erklärt Norbert König.