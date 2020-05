Erfurt. Spendenaktion „Thüringen hilft“: Miete und Krankenversicherung für in Not geratene Studenten aus dem Ausland.

Studiumsfinanzierung gerät durch Corona ins Wanken – Hilfe für Azeem und Bashar

Ein neuer Spielplatz für einen Kindergarten in Bad Blankenburg, ein Hometrainer für demenzerkrankte Senioren in Weimar oder ein Neustart für sozial schwache Familien in Nordhausen – mit über 20 Projekten will „Thüringen hilft“, die Spendenaktion von TA, OTZ und Diakonie Mitteldeutschland, in den kommenden Monaten vor allem Thüringer in Not unterstützen, aber auch Menschen, die in Thüringen leben und durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten sind.

Etwa Azeem Samuel aus Pakistan, Mahdi Alishahi aus dem Iran und Bashar Alakeed aus Syrien. Sie studieren in Thüringen, Religionswissenschaften in Erfurt, Medizintechnik in Jena und Bauwesen in Weimar. Einige haben gerade erst angefangen, andere stehen kurz vor dem Abschluss.

Ihr Studium in Thüringen verdienen sie sich mit kleinen Nebenjobs – doch die sind durch die Corona-Beschränkungen, etwa in der Gastronomie, weggefallen. Vielen Thüringern, aber auch vielen ausländischen Studenten an den Thüringer Universitäten, fehlt dadurch das Geld zum Leben. Staatliche Schutzschirme gibt es für sie nicht. So können sie ihre Mieten nicht bezahlen, einige sind sogar nicht mehr krankenversichert.

Ihre Ersparnisse sind aufgebraucht, ihre Familien können sie nicht unterstützen, im Gegenteil, oft haben die Studenten Geld in ihre Heimat überwiesen. Kirchgemeinden haben den Studenten anfangs helfen können, doch deren Mittel sind ausgeschöpft. Studentenpfarrer haben deshalb „Thüringen hilft“ gebeten, die Studenten mit jeweils rund 2400 Euro für Miete und Krankenversicherung der nächsten sechs Monate zu unterstützen, um den Abschluss oder Start des Studiums zu ermöglichen.

