Stühlerücken: Seiten gewechselt und nachgerückt

Montag war der erste Arbeitstag für Christopher Nagel (Verwaltungsbeamter, Jahrgang 1982) als neuer Hauptamtsleiter der (Land-)Gemeinde Buttstädt. Am Abend schon saß er mit am Verwaltungstisch bei der Gemeinderatssitzung in Ellersleben.

Christopher Nagel hatte am Montag seinen ersten Arbeitstag als Buttstädter Hauptamtsleiter. Foto: Jens König Für Nagel ist das ein Seitenwechsel. Sein Mandat als Ratsmitglied musste er mit dem Wechsel ins Hauptamt abgeben. Als Nachrückerin wurde Heike Titze (Bankkauffrau, Jahrgang 1965 und Ellerslebens Ortschaftsbürgermeisterin), verpflichtet. Sie bekam auch gleich noch eine ganze Reihe weiterer Aufgaben aufgebürdet. Für die Fraktion der Wählergemeinschaft Landgemeinde Buttstädt (WLB) schlug Beate Raube sie als Nachrückerin im Haupt- und Finanzausschuss, als stellvertretendes Mitglied im Bau- und Vergabeausschuss und im vorberatenden Planungsausschuss für Investitionen sowie im Abwasserzweckverband Scherkondetal vor. Die Umbesetzungen wurden alle einstimmig gebilligt.