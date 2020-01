„Das Corona-Virus ist, was seine Gefährlichkeit und Ausbreitung betrifft, dem Grippevirus ähnlich“, betont Markus Batereau. Er ist Oberarzt in der Notaufnahme vom Südharz-Klinikum und Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis Nordhausen.

Südharz-Klinikum in Nordhausen sieht sich auf Corona-Viren-Pandemie vorbereitet

Das Corona-Virus ist in Deutschland angekommen, in Thüringen gibt es erste Verdachtsfälle. Wie das Südharz-Klinikum auf eine Vielzahl von Erkrankten vorbereitet ist, erklärt Dr. Markus Batereau. Der Oberarzt in der Notaufnahme ist zudem der für den Katastrophenschutz beauftragte Arzt im Landkreis und ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes. Wir sprachen mit ihm.

Vier bestätigte Corona-Virusinfektionen gibt es in Deutschland seit Mittwoch, am Donnerstag wurden die ersten beiden Thüringer Verdachtsfälle aus Erfurt gemeldet. Wie reagieren Sie auf diese Nachricht? Die Einschläge kommen näher. Da wird man hellhörig. Ich werde nun darauf drängen, dass das Südharz-Klinikum schnell ein Informationsblatt entwickelt, das im Intranet jeder Mitarbeiter abrufen kann. Es soll über allgemeine Verhaltensweisen informieren und dazu, wie das Haus mit dem Thema umgeht. Darüber hinaus bespricht das Thema natürlich der medizinische Geschäftsführer gemeinsam mit dem Krankenhaus-Hygieniker und den Chefärzten von Notaufnahme und Innerer Medizin. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland gering ein, sagt aber auch, dass sich diese Einschätzung schnell ändern kann. Welche Konsequenzen zieht das Südharz-Klinikum daraus? Grundsätzlich keine anderen als beim Thema Grippe. Das Corona-Virus ist, was seine Gefährlichkeit und Ausbreitung betrifft, dem Grippevirus ähnlich. Wir sind also genauso auf dieses neue Virus vorbereitet wie auf eine Grippe-Epidemie. Was bedeutet das in Sachen Ausstattung konkret? Vorzugsweise für das Personal der Notaufnahme und für das Personal, das auf einer möglichen Quarantänestation arbeitet, braucht es Schutzmasken und -brillen sowie spezielle Kittel, die flüssigkeitsfest sind, damit sie bei der Behandlung von Kranken mit deren Sekreten nicht direkt in Kontakt kommen. Etwa jeweils rund 3500 Stück haben wir vorrätig, eine ähnliche Menge werden wir zeitnah beschaffen. Zum Vergleich: In der letzten Grippesaison verbrauchten wir binnen acht Wochen rund 5000 Schutzmasken. Wie viele Patienten könnten isoliert werden? Es stehen einzelne Zimmer bereit. Für den Fall, dass zugleich zehn oder mehr Grippefälle im Haus behandelt werden beziehungsweise fünf oder mehr pro Schicht, wird zudem die Nephrologie-Station als Teil der Inneren Medizin mit ihren 28 Betten zur Quarantänestation umgewandelt. Die Brandschutztüren gewährleisten abgeschlossene Flure. Das Umräumen dauert nur wenige Stunden. Dieses Konzept kann man sicher so für das Corona-Virus übernehmen. Wünschenswert wäre natürlich eine eigene Infektionsstation mit mehr Einzelzimmern, eingeschränkten Besuchszeiten und Schleusen, die einen Kleidungswechsel beim Rein- und Rausgehen ermöglichen – dies würde aber Baumaßnahmen größeren Umfangs nötig machen. In einem Bestandsbau ist das kaum zu realisieren. Hat das Labor im Südharz-Klinikum die nötigen Kapazitäten? Für den Corona-Abstrich würden wir die gleichen Röhrchen als Probegefäße nutzen wie bei der Grippe. Was die Diagnostik angeht, sind wir aber wie alle Krankenhäuser in Deutschland derzeit auf die Charité in Berlin angewiesen. Nur dort kann das Virus mit speziellen Untersuchungsmethoden nachgewiesen werden, was inzwischen binnen fünf Stunden gelingen soll. Einen serienreifen Schnelltest indes gibt es auf dem Markt meines Wissens noch nicht. So war das bei der Grippe vor fünf Jahren auch noch – heute haben wir eine halbe Stunde nach dem Abstrich Gewissheit. Einen Impfstoff gibt es nicht, doch werden am Corona-Virus Erkrankte symptomatisch behandelt. Wie ist das Südharz-Klinikum darauf eingestellt? Unsere Apotheke verfügt über ausreichend Vorräte an Antibiotika, die gegen bakterielle Begleiterscheinungen eingesetzt werden. Auf der Intensivstation gibt es 20 Betten mit Beatmungsmöglichkeiten, im OP-Vorraum könnten dank mobiler Geräte weitere fünf Plätze geschaffen werden. Spielt das Corona-Virus bei der Aufnahme immer eine Rolle? Bei jedem Infekt der oberen oder unteren Lungenwege machen wir einen Grippe-Abstrich, fragen außerdem nach Auslandsreisen. Ein Abstrich folgt nur in begründeten Verdachtsfällen – alles andere wäre auch logistisch nicht zu bewältigen: Die Proben werden immer mit einem dringenden Kurier nach Berlin gefahren. Jeder Verdachtsfall wird auch an das Gesundheitsamt gemeldet. Was das Personal angeht: Gibt es Aufstockungsmöglichkeiten? Zusätzlich ist kein Personal zu rekrutieren, das haben wir schon während der vergangenen Grippesaison gemerkt. Pflegeschüler im dritten Lehrjahr verschoben damals ihren Praxisteil nach vorn, um im Krankenhaus zu helfen, natürlich nicht in den Bereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Wir haben jedes Jahr die Grippewelle mit unserem Personal bewältigt, ohne das etwas zusammenbrach. Wäre das Klinikum für eine Pandemie gerüstet? Ja. Die nötigen Strukturen sind vorhanden. Wichtig ist mir aber auch, an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu appellieren: Sowohl wegen des Corona- als auch wegen des Grippevirus ist häufiges Händewaschen wichtig. Besonderheiten für Rettungsdienst und Leitstelle Auch für den Rettungsdienst und die Leitstelle gelten angesichts des Corona-Virus besondere Bestimmungen. Jeder Einsatzwagen muss mit Schutzmasken und -kitteln ausgestattet sein für den Fall, dass ein Patient mit Verdacht auf das Virus, gegen das es noch keine Impfung gibt, zu transportieren ist. Für einzelne Infektionen besteht die Ausstattung, weitere Mengen wurden bestellt. Angehalten wird das Rettungsdienst-Personal zudem noch einmal, alle Oberflächen im Fahrzeuginneren nach einer Infektionsfahrt zu desinfizieren. Für die Leitstelle sind Empfehlungen derzeit in Arbeit. Damit diese dem Rettungsdienst und Notarzt rechtzeitig Bescheid geben kann, wann mit besonderer Schutzkleidung gearbeitet werden muss, muss schon die Leitstelle die richtigen Fragen stellen: zu einem Infekt, einer Lungenentzündung, Atemproblemen und einem Aufenthalt im Ausland beispielsweise.