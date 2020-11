Südharzer Genossenschaft übernimmt 300 Wohnungen in Bleicherode und Wipperdorf

Auch Wohnungen in der Burgstraße in Bleicherode übernimmt die WBG im neuen Jahr.

Die Südharzer Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) wird zum 1. Januar 2021 den kompletten Wohnungsbestand der Bleicheröder Wohnungsbau GmbH (BWB) erwerben, kündigt das Unternehmen an. Einen entsprechenden Kaufvertrag haben jetzt die beiden Aufsichtsräte der WBG und der BWB genehmigt. Darüber hinaus sprach sich auch der Landgemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung für den Verkauf der rund 300 Wohnungen in Bleicherode sowie in Wipperdorf aus. Die Landgemeinde ist die 100-prozentige Gesellschafterin der kommunalen BWB.

Im Jahr 2007 geriet das kommunale Unternehmen in eine finanzielle Schieflage und bat die WBG um Unterstützung, da diese in Bleicherode schon über 700 Wohnungen verfügt, die aus der Verschmelzung mit der Kreiswohnungsbaugenossenschaft Bleicherode im Jahr 2005 stammen. Die kaufmännische Verwaltung der angeschlagenen BWB übernahm die Tochtergesellschaft der WBG, die Wohnungsverwaltungsgesellschaft Nordhausen mbH (WVG). Die WVG entwickelte ein vorläufiges Sanierungskonzept für die BWB und konnte so die drohende Insolvenz der Bleicheröder Wohnungsbau GmbH vorerst abwenden.

Seit 25 Jahren ist die WBG nicht nur der größte Vermieter in Bleicherode, sondern auch aktiver Partner der Stadt Bleicherode bei der Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Konzeptziel war und bleibt auch zukünftig die Aufwertung des Stadtzentrums von Bleicherode zur Stärkung der zentralen Funktion der ganzen Landgemeinde. „Wir können somit unsere bisherige Strategie fortsetzen und den Schrumpfungsprozess der Bevölkerung mit Aufwertungs- und Marktanpassungsmaßnahmen begleiten, um die gesamte Innenstadt deutlich attraktiver und zukunftsfähig zu machen”, erklärt Sven Dörmann vom Vorstand der WBG.

Parallel zu den Vertragsverhandlungen und der Erstellung eines Wertgutachtens wurde zwischen der Kommune als Gesellschafter und der WBG eine Sozialcharta vereinbart, in der die Rechte der BWB-Mieter eindeutig definiert und gesichert sind. Für den Großteil der unsanierten BWB-Gebäude hat der Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft außerdem eine Sanierungs- und Modernisierungszusage abgegeben. Die Aufsichtsräte der BWB und der WBG bestätigten die Vorhaben jeweils einstimmig.

Für den Bürgermeister der Landgemeinde, Frank Rostek (CDU), ist es eine gute Wahl, die beide Vertragspartner getroffen haben: „Wir haben als Kommune einen der stärksten Partner der Wohnungswirtschaft Thüringens an unserer Seite. Die Erfahrungen der bisherigen jahrelangen Zusammenarbeit haben gezeigt, dass es für die Stadt Bleicherode und die gesamte Landgemeinde einen weiteren Zugewinn bedeutet. Nicht nur ich sehe das so, sondern auch der gesamte Landgemeinderat.“

Der Eigentumsübergang erfolgt am 31. Dezember 2020. Für die Mieter der BWB ändert sich in den Abläufen vorerst nichts.