Südharzer Kirche in Kreissynode mit aktiver Jugend

Der Kirchenkreis Südharz hat ein neues Kirchenparlament gewählt. Das teilte Sprecherin Regina Englert mit. Größte Überraschung war sicherlich die Bewerbung des Theologiestudenten Arvid Büntzel aus als Kandidat für das Amt des Synodale der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Im dritten Wahlgang haben sich die Kreissynodalen mehrheitlich für ihn als Landessynodalen entschieden. „Die Jugend muss stärker auf allen Ebenen der Kirche vertreten sein. Erst wenn wir uns als Jugendliche in den Entscheidungsgremien einbringen, werden wir gehört“, so Büntzel, der auch im neuen Zukunftsausschuss mit arbeiten will.

Daneben wählte die Synode vier potenzielle Landessynodale, die sich aber zuvor im Wahlausschuss der Propstei Eisenach-Erfurt vorstellen müssen. Werden sie dort als Landessynodale der Propstei bestätigt, dann werden auch sie den Kirchenkreis bei der Landessynode vertreten. Die Nominierten sind Pfarrer Hauke Meinhold und Superintendent Andreas Schwarze sowie die Referentin für die Arbeit mit Kindern und Familien, Katharina Schmolke, und die Beauftragte für die Arbeit mit Frauen Kathrin Schwarze.

Künftig wird zudem ein neuer Ausschuss die Arbeit im Kirchenkreis ergänzen. Der Jugendsynodale Johannes Hartke brachte die Idee für den Ausschuss „Kirche & Gesellschaft“ ein und wusste bereits einige Mitdenker an seiner Seite. Der Ausschuss möchte sich den Themen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung widmen. Hartke machte die Bedeutung an brennenden Themen deutlich. Er sprach von Klimaschutz, nachhaltiger Lebensweise oder dem Umgang von Migration und ihren Ursachen. „Konkret bedeutet dies für die Gemeinden: Wie und an wen gewähren wir Kirchenasyl, wie nutzen wir Kollekte, bauen wir E-Autos im Kirchenkreis aus, verpachten wir unser Ackerland nachhaltig, wo erheben wir unsere Stimme im politischen Konsens?“, sagt Englert.

Gewählt wurde obendrein der Präses: Uwe Krieger wurde im Amt bestätigt. Auch Andreas Weigel aus Bleicherode bleibt als Vizepräses im Dienst. Neu ist die Gemeindepädagogin und Religionslehrerin Corina Sänger im Amt des Vizepräses.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stand die Wahl des Kreiskirchenrates. Präses, Superintendent und sein Stellvertreter gehören dem Gremium als „geborene“ Mitglieder an. Als nicht-hauptberufliche Mitglieder wurden gewählt: Katharina Fense (Pfarrbereich Heringen), Regina Noack (Ellrich), Christel Schmidt (Salza-Niedersalza), Gerda Leidel (Sollstedt), Markus Volkmann (Urbach), Andreas Burgdorff (Trebra), Stephan Domann (Sollstedt).