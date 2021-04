Südharzer Modellprojekt läuft noch voraussichtlich bis Freitag

Nordhausen. Die Inzidenz im Südharz ist auf inzwischen 110 gestiegen. Die Öffnung der Läden und Museen ist aber nur bis 100 erlaubt.

Das Südharzer Modell zur Öffnung aller Geschäfte und Museen kann nicht verlängert werden. Nach 33 Corona-Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut am Mittwoch vermeldete, ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 110,3 angestiegen. Das Modellprojekt erlaubt nur eine maximale Inzidenz von 100. „Ich gehe aber davon aus, dass das Sozialministerium das noch bis Freitag laufende Modell nicht widerruft“, so Landrat Matthias Jendricke (SPD). Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Denn es sei nicht zu erkennen, dass steigende Infektionszahlen auf dieses zurückzuführen sind. Aufgetreten seien vielmehr kleinere Cluster in mehreren Unternehmen. Zudem gab es bei den neuen Selbsttests in Schulen am Montag und Dienstag zwölf Positivergebnisse, davon haben sich bisher sechs in den PCR-Tests bestätigt. Einige Befunde stehen noch aus.

Am Montag und Dienstag zählten die Testzentren im Zuge des Modellprojekts 2448 Schnelltests, von denen zehn positiv ausfielen. Die Kontaktverfolgung gelinge dem Gesundheitsamt, so Jendricke. Seit Anfang April wurde das Team um eine weitere Kraft verstärkt, ab nächster Woche helfen zwölf statt bislang elf Bundeswehrsoldaten. Mit einem weiteren früheren Bundeswehrsoldat mit Erfahrungen bei der Kontaktverfolgung laufen Gespräche.