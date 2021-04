Sülzle-Stahlpartner überrascht Teestube in Nordhausen mit einer Spende

Nordhausen. Nordhäuser Firma unterstützt einen offenen Jugendtreff im Stadtzentrum.

Gutes kommt oft unerwartet. So ist es jetzt auch der Teestube am August-Bebel-Platz 21 in Nordhausen ergangen, berichtet Gabriele Kröner. Sie ist verantwortlich für alle Belange der Jugendarbeit in der Teestube. Dörk Maushake, Niederlassungsleiter der Sülzle-Stahlpartner GmbH Nordhausen, überbrachte die freudige Nachricht: Die Teestube erhält eine Spende in Höhe von 1400 Euro anlässlich des 140-jährigen Firmenjubiläums.

Mit der Spende könne nun ein Hochbeet für Gartenkräuter, Zucchini und anderes Gemüse angeschafft werden, erklärt Gabriele Köster. Besonders für Stadtkinder sei dies ein interessantes und nachhaltiges Projekt. Ein ganz großes Dankeschön gilt der Firma für dieses Zeichen. Mit dieser Spende drücke die Sülzle-Stahlpartner GmbH ihre Wertschätzung gegenüber der wichtigen Arbeit der Einrichtung für Kinder und Jugendliche im Stadtzentrum aus und unterstütze diese.

Die Teestube ist seit 30 Jahren ein offener Jugendtreff am August-Bebel-Platz. Träger ist ein gemeinnütziger Verein innerhalb der evangelischen Landeskirche.